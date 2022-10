Una grande Luiss Roma si regala la prima gioia stagionale contro la corazzata Roseto

Succede solo a chi ci crede. Come dodici mesi fa la Luiss si regala una vittoria da capogiro contro Roseto, la principale candidata alla vittoria finale, giocando una partita di pura voglia, grinta e abnegazione: i ragazzi di coach Paccariè sono stati più forti di tutti, anche della sfortuna visto l’infortunio di Allodi dopo solo qualche minuto.

La Luiss parte con due canestri in fila, ma ci pensano Pasqualin e Allodi a tornare subito a contatto: i padroni di casa cercano una mini fuga con i liberi di Pasqualin e l’assistenza di Fallucca per D’Argenzio da tre punti, con il 12-4 che costringe Quaglia al timeout. Purtroppo, poco dopo, arriva la prima brutta notizia di serata: su un contropiede il centro Allodi si deve fermare per infortunio, un problema al polpaccio per lui e tanti saluti al match. Al 12’ Pasqualin segna la bomba del 17-16, Roseto non ci sta e con un mini parziale prova a scappare (17-21) ma due amnesie della difesa rosetana permettono alla Luiss di impattare sul 21-21. Il match vive sull’equilibrio, con Roseto che tocca anche il +6 (22-28), ma all’intervallo lungo il risultato vede la Luiss rincorrere di tre lunghezze: 27-30.

Le due squadre rientrano dagli spogliatoi e i biancoblu rimettono la testa avanti con il 5-0 di Jovovic e Pasqualin (32-30 al 22’), Roseto non molla e sta attaccata alla partita. I vantaggi sono minimi, ma la Luiss litiga parecchio dalla linea della carità e Roseto firma un parziale di 6-0 sul finire del terzo periodo. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio all’ultimo riposo per 39-42.

Il quarto quarto è D’Argenzio show, con il folletto campano che si carica sulle spalle tutto il peso offensivo della squadra e segna in tutte le maniere: penetrazione, bombe, step back. Anche Legnini si mette in ritmo offensivo mandando due volte al bar Amoroso, ma gli ospiti con la classe di Morici rispondono sempre pan per focaccia e all’ultimo minuto il punteggio segna un perfetto equilibrio: 60-60. D’Argenzio è ovunque sul campo, Roseto non ne ha più, Jovovic e Pasqualin mettono i liberi della staffa: la Luiss si regala una vittoria fantastica per 67-60.

Luiss Roma - Liofilchem Roseto 67-60 (14-14, 13-16, 12-12, 28-18)

Luiss Roma: Domenico D'argenzio 26 (7/11, 3/5), Marco Pasqualin 18 (2/3, 3/6), Marco Legnini 8 (4/8, 0/3), Matija Jovovic 6 (2/3, 0/0), Matteo Fallucca 3 (1/4, 0/5), Giovanni Allodi 2 (1/1, 0/0), Alessandro Perotti 2 (1/4, 0/0), Giorgio Di bonaventura 1 (0/3, 0/1), Riccardo Murri 1 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 25 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Matija Jovovic, Matteo Fallucca 7) - Assist: 9 (Matteo Fallucca 3)

Liofilchem Roseto: Nicolas Morici 15 (0/3, 5/7), Alfonso Zampogna 13 (2/3, 1/2), Valerio Amoroso 11 (3/4, 0/4), Marco Santiangeli 8 (0/7, 2/9), Nemanja Dincic 5 (2/3, 0/1), Edoardo Di emidio 4 (2/5, 0/2), Mattia Mastroianni 2 (1/4, 0/0), Gianmarco Fiusco 2 (1/1, 0/2), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Magaye Seck 7) - Assist: 11 (Nicolas Morici 6)