All’esordio in Serie A2, il Basket Roma supera la Torino Teen Basket

Prima gara in assoluto in un campionato nazionale per il Basket Roma, che al Palarinaldi, nel primo turno del girone A del campionato di A2 femminile, supera per 72 a 54 l’altra neopromossa Torino teen basket.

Fedele alla filosofia che l’ha portata alla conquista di sei scudetti giovanili femminili negli ultimi cinque anni e di una promozione in A2 conquistata sul campo lo scorso giugno, la società romana manda in campo un roster con una età media di 18 anni e 48 giorni. Di fronte c’è Torino, subito tornata in A2 dopo la retrocessione di due anni fa, ma che deve fare i conti con l’indisponibilità di Alves.

Sono le piemontesi ad approcciare meglio la gara, grazie alla regia di Azzi ed alle giocate di Delboni e Colli, mentre le ragazze di casa faticano a mettersi in ritmo e collezionano parecchie palle perse, ma hanno il merito di rimanere attaccate alla partita con le giocate di Aghilarre e Lucantoni, e riescono ad impattare a quota 13 alla fine del primo quarto. Sei punti consecutivi di Colli generano un nuovo mini-allungo di Torino all’inizio del secondo quarto, ma Roma continua a rimanere in scia e a sei minuti dall’intervallo Perone prima pareggia da sotto, poi dalla lunetta manda per la prima volta in vantaggio la squadra di casa.

La partita rimane in equilibrio per qualche minuto, con i canestri di Jankovic da una parte e Aghilarre dall’altra, ma a fine quarto arriva la prima spallata del Basket Roma con le triple di Benini e Aghilarre, ed è ancora Colli (12 punti per lei nei primi due quarti) a limitare i danni nel finale mandando le squadre al riposo sul 28-25 per Roma.

La squadra di casa esce meglio dall’intervallo, e con i canestri di Fantini Lucantoni e Benini raggiunge la doppia cifra di vantaggio (40-29) al quarto minuto. Torino si rimette in scia con un 5-0 firmato Colli - Delboni, ma la circolazione della palla di Roma è fluida e si torna a +11 con le triple di Preziosi e Lucantoni. La partita si decide qui: Torino non ne ha più mentre Roma continua a colpire: da fuori con Cedolini e Lucantoni, da sotto con Fantini e Benini. Il layup di Manocchio sulla sirena fissa lo score finale sul 72-54. Bene Roma dopo le incertezze dei primi quindici minuti di gara, mentre Torino andrà rivista con il roster al completo. Il prossimo turno vedrà Roma impegnata sul campo dell’altra neopromossa Giussano, mentre per Torino sarà derby contro Moncalieri.

Il tabellino di Basket Roma 72 - Torino teen basket 54 Parziali: 13-13, 15-12, 26-17, 18-12

Basket Roma: Leghissa, Perone 5, Lucantoni 15, Cedolini 10, Fantini 15, Belluzzo, Benini 9, Preziosi 3, Aghilarre 11, Cenci 2, Lami, Manocchio 2. All. Bongiorno, ass. Canini, Curiale, prep. fisica Tonni, dir. Curiale, Censini

Torino teen basket: Azzi 10, Gregori, Delboni 6, Sabou 4, Colli 16, Giangrasso 2, Baima 4, Tortora, Jankovic 7, Alves ne. All. Corrado, ass. Caron, Drago, D’Aloia, dir. Giannone

Arbitri: Davide Mariotti e Tommaso Rinaldi