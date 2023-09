LBF, il derby di Roma è una sfida tra Padre e Figlia

La preseason della Lega Basket Femminile, spesso, regala incroci particolari e la sfida tra Oxygen Roma Basket e il Basket Roma non fa eccezione. Lo scrimmage, infatti, il secondo stagionale per la nuova formazione romana di Serie A1, è stato anche l'occasione per la prima sfida "figlia contro padre", quella tra Giulia Bongiorno e Luciano Bongiorno.

L'attuale giocatrice dell'Oxygen Roma in carriera ha giocato con Ragusa, negli USA a Newberry College e, allenata dal padre, proprio con Basket Roma. Non le era mai capitato però di sfidarlo: ieri la partita è stata vinta dalla sua squadra, che debutterà quest'anno in A1

La partita, dal punteggio resettato dopo ogni quarto, è stato un ulteriore mattone per la crescita della neonata compagine capitolina, quasi al completo con le sole ultime arrivate Kalu e Dongue indisponibili.

A proposito del buon successo ottenuto coach Di Meglio: “Queste partite servono come verifica di quanto già fatto e anche per capire quanto c’è ancora da fare: i segnali per ora sono incoraggianti, sappiamo che poi le problematiche subentreranno quando ci saranno i due punti in palio. Oggi abbiamo inserito Czukor, Sventoraite e Romeo e anche con loro il gruppo ha mantenuto la caratteristica principale, quella di lavorare bene assieme“.

A fine gara parla anche Giulia Buongiorno: "Era la prima volta che giocavo contro mio padre, ed anche la prima volta che ho assaporato la sensazione di batterlo. Mi hanno chiesto in molti come ho gestito l’emotività della partita, ma a dire il vero l’ultima cosa a cui pensavo sul campo era chi fosse l’allenatore della squadra avversaria. Al di là di tutto devo molto a lui e gli sarò sempre grata per tutto quello che ha fatto per me".