Oxygen Roma e La Corsa di Miguel insieme per lo sport

La Corsa di Miguel e la Oxygen Roma Basket vanno a braccetto per le vie di Roma. L'evento dedicato al poeta e maratoneta argentino desaparecido Miguel Sanchez e la blasonata compagine femminile di pallacanestro hanno deciso di collaborare per portare in alto lo sport romano.

Per questo, in occasione delle gare contro La Molisana Magnolia Campobasso e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in programma lunedì 22 e sabato 27 gennaio, sarà attivata una particolare scontistica ai maratoneti: 200 ingressi a 1 euro per entrambe le partite.

Basterà presentarsi in biglietteria con la pettorina della Corsa di Miguel, così si potrà acquistare il biglietto al prezzo speciale. Ogni pettorina consentirà l'acquisto di massimo 2 tagliandi.

La Corsa di Miguel, giunta alla sua ventiquattresima edizione, si terrà domenica 21 gennaio a Roma con partenza alle ore 9:30 per il percorso di 10 chilometri e alle ore 10:45 per quello di 3 chilometri. L'evento, organizzato dal Club Atletico Centrale e dall'Uisp con la collaborazione di Aics, promuove l'inclusione e la lotta contro le discriminazioni attraverso una corsa aperta a tutti.

"Di tutti, per tutti, con tutti" è infatti lo slogan che guida La Corsa di Miguel, un tributo al maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. La suggestiva linea del traguardo sarà posta all'interno dello stadio Olimpico garantendo così un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

L'arrivo all'interno del fantastico stadio non è una scelta casuale, infatti è un omaggio a tutto il movimento dell'atletica anticipando così una stagione straordinaria per la disciplina. Nel 2024, oltre alla Corsa di Miguel, l'Olimpico ospiterà i campionati europei di atletica leggera dal 7 al 12 giugno, dando lustro a una tradizione di amore e sogni tra Roma e l'atletica, celebrata anche nel libro "Roma e l'atletica, una storia d'amore e di sogni" pubblicato proprio dal La Corsa di Miguel.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale della Corsa di Miguel o su quello della Oxygen Roma o direttamente alla mail ticketing@oxygenromabasket.it.