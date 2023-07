Serie A1 femminile, nasce la Oxygen Basket: il ritorno di Roma nel massimo campionato

In un incerto, meteorologicamente parlando, fine settimana di luglio muove i primi passi ufficiali la Oxygen Roma Basket. Parliamo della nuovissima società del basket romano, nello specifico quello femminile; parliamo del sodalizio che, nelle intenzioni dei promotori, vuole riportare il grande basket nella Capitale.

E le prime mosse sono già chiarissime. Acquisire il titolo sportivo di Basket Crema, riaprire le porte del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro al Flaminio, il PalaTiziano per intenderci, sviluppare il settore giovanile in accordo con il Basket Frascati e, soprattutto, mettere da subito sul parquet un roster di primo livello.

A guidarlo sarà Vincenzo Di Meglio, ex assistente alla La Molisana Magnolia Campobasso, che sarà il coach. Un roster che, secondo quanto riporta l'edizione romana del quotidiano La Repubblica, ha già la disponibilità di pezzi pregiati del basket femminile italiano ed europeo,

Nel dettaglio Nicole Romeo ex Passalacqua Ragusa, Giulia Natali e Caterina Gilli in arrivo dal Le Mura Lucca, di Rosa Cupido ex Faenza Basket Project, della lituana, ex Famila Schio Egle Sventoriate e, soprattutto, drlla mozambicana Leia Dongue proveniente dall’Araski Vitoria in Spagna.

A spiegare i dettagli del progetto tecnico sportivo è Raffaele Rubin, il Presidente di Oxygen Roma Basket, Partner presso Josas Immobiliare, uno dei cinque soci che ha ideato il progetto.

Gli altri sono Fabrizio Astrologo e Avner Gabriel Sasson sempre di Josas immobiliare, Emilio Gisondi e Pietro Forgione della Starlife società leader nel settore spazio, difesa e cybersecurity.

Chiaro l'intento che ha mosso l'idea progettuale, oltre alla grande passione per il basket. “Il fatto che ci sia una voragine a Roma nel basket di alto livello - spiega Rubin sempre a La Repubblica - Il fatto che lo sport femminile abbia un valore sociale fondamentale, la riteniamo la vera declinazione positiva dello sport: noi attraverso questo progetto che avrà tante implicazioni diverse, vogliamo davvero lavorare sul fatto che lo sport aiuta i giovani a crescere, che li toglie dalla strada come si diceva una volta. E la coniugazione al femminile, per ora, ci sembra assolutamente la più adatta alla nostra realtà”.

E ancora: “Valorizzare Roma e lo sport al femminile. Vogliamo creare un movimento che abbia valenza sociale per tutta la città. Non è detto che un domani non si possa ragionare anche sul maschile, ma per adesso iniziamo così. A proposito, in bocca al lupo alla LUISS ed al Basket Roma. In campo è ovvio che noi non vogliamo solo partecipare ma essere competitivi da subito e fare una buona stagione. In questo senso quando si parla con le giocatrici, il nome Roma è uno splendido biglietto da visita”.