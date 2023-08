Serie A1 femminile, la Oxygen Roma prende forma: ecco un'altra azzurra

Nuova firma per la Oxygen Roma Basket , che si assicura le prestazioni di Giulia Natali. Guardia classe 2002 alta 176 centimetri, dopo tutta la trafila nel vivaio della Pallacanestro Vigarano con la quale ha esordito quindicenne nella massima serie nella stagione 2017/18 Natali è passata alla Reyer Venezia nella stagione 2020/21 (centrando la doppietta Supercoppa Italiana-Scudetto), per poi militare per un biennio al Basket Le Mura Lucca prima del passaggio a Roma.

Nonostante la giovane età, ha già collezionato tante esperienze in azzurro: è stata parte di tutte le selezioni nazionali giovanili, facendo incetta di medaglie (agli Europei di categoria due ori, con Under 16 e Under 18, e due bronzi, con Under 16 e Under 20).

Dopo aver stabilito il primato quale più giovane di sempre (neanche sedicenne) ad essere convocata ad un raduno della Nazionale maggiore, ha esordito con la selezione senior nel corso della scorsa estate, mentre in questa è impegnata nelle diverse competizioni 3×3 sempre con la maglia dell’Italbasket.

Giulia è pronta per questa tappa della sua carriera: “Sono felicissima dell’arrivo a Roma, una piazza che ho scelto senza esitazione per proseguire al meglio lungo il mio percorso di crescita. Ci sarà da lavorare sodo, ma non mi tirerò indietro: non vedo l’ora di iniziare”.

A proposito, coach Di Meglio: “Giulia ha sposato subito il nostro progetto, contiamo sul suo entusiasmo nel giocare nella Capitale. Dopo le ottime cose fatte vedere a livello giovanile e a livello senior, il nostro obiettivo comune è quello di dare continuità ai picchi del suo rendimento, così che l’esperienza romana segni la sua definitiva crescita”.