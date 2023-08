Oxygen Roma scatenata sul mercato: ecco la prima giocatrice straniera

Quarto colpo di mercato e prima straniera del roster per la Oxygen Roma Basket. Si tratta di Dalma Czukor. Guardia/ala classe 1999 alta 182 centimetri, nativa di Sopron in Ungheria, Czukor è entrata subito nel settore giovanile della blasonata società cittadina, arrivando dopo tutta la trafila nel vivaio all’esordio in prima squadra, in cui ha acquisito un ruolo sempre più importante, conquistando 6 titoli nazionali e 5 Coppe di Ungheria, con un impiego sempre maggiore in Eurolega, vinta nel 2022.

Al fianco dell’esperienza con il club, quelle multiple nelle selezioni giovanili nazionali: oltre a quelle 3×3, rilevanti le partecipazioni ai diversi Europei e Mondiali con le varie categorie under della rappresentativa ungherese, con l’ultimo Europeo giocato con la Under 20 a Klatovy in cui è risultata una delle migliori giocatrici della manifestazione, conclusa come miglior marcatrice a 16.1 punti a gara.

Dalma è prontissima per questo nuovo capitolo della sua carriera: “Sono molto contenta che il mio primo anno da giocatrice lontana dalla mia nazione, da straniera, sia in una città di storia e tradizione come Roma, della quale non vedo l’ora di respirare l’armosfera e la cultura. Sono impaziente di iniziare a lavorare e spero di poter dare una mano alla squadra con l’esperienza accumulata in Eurolega”.

Sul suo arrivo coach Di Meglio: “Tiratrice pericolosa sugli scarichi, bravissima nel gioco senza palla: con queste caratteristiche Dalma si integra alla perfezione nella nostra idea di squadra, di fianco alle esterne che gestiranno maggiormente il pallone. A lei chiederemo di prendersi responsabilità offensive anche maggiori rispetto agli scorsi anni, in ottica di un percorso personale di crescita, in questa prima esperienza fuori dalla sua nazione”.