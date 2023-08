Serie A1 femminile, la Oxygen Roma annuncia il nuovo tecnico

Come anticipato nei mesi scorsi dalla nostra testata l’Oxygen Roma Basket annuncia, in una nota di stampa, la nomina di Vincenzo Di Meglio come capo allenatore per il suo primo campionato di Serie A1.

Di Meglio ha iniziato la carriera di allenatore a 17 anni a Torre del Greco per trasferirsi a breve all’allora Jcoplastic Battipaglia, al fianco di coach Andrea Capobianco.

Successivamente si sposta alla Pallacanestro Salerno, per poi fare da assistente a Rimini in Lega Due prima del ritorno al lavoro nel settore giovanile, in piazze di livello come Teramo, Torino (sponda PMS Basketball), Caserta e Brescia per poi chiudere con l’esperienza a Campobasso, comprensiva di settore femminile, prima dell’arrivo a Roma.

Da sottolineare inoltre le diverse esperienze con le Nazionali Giovanili, tra cui l’ultima nell’Europeo maschile Under 18, con le medaglie ottenute in azzurro (due bronzi al Torneo di Mannheim e uno all’Europeo di Samsun) a sommarsi alle varie partecipazioni alle Finali Nazionali, con la conquista del titolo di Campione d’Italia Under 20 2017 con la PMS Torino e alla formazione di tantissimi ragazzi impegnati nelle massime competizioni nazionali e internazionali, come Marko Simonovic, Bruno Mascolo, i fratelli Tommaso e Lorenzo Baldasso, Guglielmo Caruso, Kaspar Treier, Achille Polonara e Peppe Poeta.

Vincenzo è pronto per l’incarico: “La sfida posta da questo progetto in una grande città come Roma era troppo affascinante per non essere accettata. Ringraziando la proprietà per l’opportunità, insieme a tutta la squadra ci faremo trovare pronti per questa avventura con la massima determinazione possibile.”