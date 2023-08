Oxygen Roma, arriva una nuova ufficialità: ecco la nuova ala

Nuova ufficialità per la Oxygen Roma Basket, Caterina Gilli è una nuova giocatrice della compagine capitolina. Ala di 183 centimetri classe 2002, cresciuta in una famiglia dedicata alla pallacanestro (visti i trascorsi sul parquet di padre, mamma, fratello e zio), ha iniziato il suo percorso sui parquet a Mirabello, conquistando diversi riconoscimenti e titoli a livello giovanile, risultando uno dei migliori talenti del basket italiano per la sua annata.

Dopo il doppio utilizzo con la Vis Ferrara sempre nelle categorie under, è arrivato quello con la Pallacanestro Vigarano, squadra con la quale ha esordito a soli 15 anni nella massima serie. Dopo tre annate a Vigarano, il suo passaggo a Sesto San Giovanni e quindi il biennio a Lucca prima dell’avventura romana.

Al percorso con le squadre di club ha affiancato quello con le nazionali giovanili di categoria, dove ha rivestito un ruolo di rilievo nei successi dell’Italbasket mettendo in bacheca nei diversi Europei disputati due ori, con Under 16 e Under 18, e due bronzi, con Under 16 e Under 20 oltre alla nomina di MVP del torneo Under 16 del 2018 e l’inserimento nel miglior quintetto nella manifestazione Under 18 dell’anno successivo.

Caterina vuole calarsi subito in questa nuova realtà: “Sono felice di far parte di questo nuovo progetto, sono convinta che si tratti del posto giusto per proseguire nel mio percorso di crescita: non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi alla prova in una Città che non ha bisogno di presentazioni come Roma”.

Su di lei, coach Di Meglio: “Caterina è una giocatrice versatile e poliedrica, il cui gioco varia tra quello di una esterna e quello di un’interna. Dovremo crescere insieme, vista la sua giovane età, cercando la chiave per esaltare queste caratteristiche e fare in modo che non restino inespresse”.