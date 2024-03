Vittoria gigantesca della Oxygen Roma: espugnata Milano con un chiaro 60-71

Roma espugna Milano, vittoria fondamentale per la squadra di coach Di Meglio. Dongue, Kalu e Czukor ne mettono 16 a testa, ma la top scorer del match è Urbaniak Dornstauder, che va in doppia doppia con 28 punti e 10 rimbalzi. Roma sale così a quota 14, restando a -2 dall’ottavo posto della Dinamo Sassari con una partita in meno

LA PARTITA

La Oxygen parte subito forte con Sventoraite e Cupido portandosi sul +6, coach Pinotti però chiama un timeout per sistemare la situazione e Sanga reagisce aggiudicandosi il primo quarto (13-11) grazie alle giocate di Urbaniak Dornstauder.

Nei primi minuti del secondo quarto la Repower continua a cavalcare l'onda dell'entusiasmo guidata dal duo Vintsilaiou-Urbaniak Dornstauder.

Roma deve reagire e coach Di Meglio mescola un po' le carte, il momentaneo stop di Dongue di certo non aiuta ma la reazione arriva lo stesso grazie ai colpi di Czukor e Kalu. La tripla di Madonna a 18 secondi dall'intervallo però regala il secondo quarto alle padrone di casa (30-28).

La Oxygen esce molto bene dagli spogliatoi, le triple di Czukor e Romeo ad inizio quarto danno la giusta carica alla squadra.

Kalu e soprattutto Cupido allo scadere regalano il terzo quarto a Roma (43-52).

Nell'ultimo periodo Sanga cerca in tutti i modi di recuperare ma la difesa capitolina resiste e non crolla. La precisione dalla distanza di Czukor è micidiale e regala così un successo molto importante per la Oxygen: al Bocconi Sport Center finisce 60-71.

IL TABELLINO

Repower Sanga Milano - Oxygen Roma Basket 60 - 71 (13-11, 30-28, 43-52, 60-71)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 10 (4/8 da 2), Guarneri NE, Beretta* 2 (1/2, 0/1), Vintsilaiou 4 (1/2, 0/1), Penz 3 (0/1, 1/8), Turmel* 2 (1/2, 0/1), Bonomi, Urbaniak Dornstauder* 28 (9/13 da 2), Tulonen 5 (1/2, 1/1), Madonna* 6 (0/2, 2/5) Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/32 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 34 3+31 (Urbaniak Dornstauder 10) - Assist: 18 (Penz 6) - Palle Recuperate: 3 (Penz 1) - Palle Perse: 19 (Urbaniak Dornstauder 5)



OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 3 (0/3, 1/3), Dongue* 16 (6/13, 0/1), Cupido* 7 (1/2, 1/3), Natali 5 (1/4, 1/2), Bongiorno NE, Scarsi, Czukor 16 (0/2, 5/9), Sventoraite* 8 (2/4 da 2), Gilli NE, Kalu* 16 (5/9, 1/3) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 14/22 - Rimbalzi: 32 6+26 (Dongue 13) - Assist: 15 (Kalu 4) - Palle Recuperate: 10 (Kalu 3) - Palle Perse: 13 (Dongue 4) - Cinque Falli: Sventoraite

Arbitri: Almerigogna M., Di Martino V., Calella D.