Serie A1, Roma cade a Milano: il club rossonero si impone 66-61

La Oxygen Roma Basket si deve arrendere in casa dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni. Partita molto combattuta, la squadra capitolina, nonostante le diverse assenze, lotta su ogni pallone e si deve arrendere solo nei secondi finali.

Primo quarto equilibrato, Geas prova a scappare portandosi sul +6 ma Roma è brava a non perdere le distanze grazie soprattutto alle giocate sotto canestro di Dongue. Moore allo scadere però decide la prima frazione di gioco (22-19).

Nel secondo quarto le ragazze di Zanotti mettono il piede sull'acceleratore, il duo Panzera-Begic mette ben 15 punti di distacco. La Oxygen non molla, continua a lottare e riesce a riportarsi nuovamente sotto grazie alla bomba dall'angolo di Romeo e ai tiri liberi perfetti di Kalu e Dongue. Si va all'intervallo sul punteggio di 36-31.

Le padrone di casa escono molto bene dagli spogliatoi, Moore continua a collezionare punti pesanti e Roma si perde un pochino, ci vuole un time-out di coach Di Meglio dopo tre minuti per sistemare le cose.

Da questo momento in poi le capitoline iniziano a disegnare le giuste geometrie e riescono a trovare canestri pesanti con Romeo, Natali e Dongue chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 52-48.

L'ultimo quarto è molto avvincente, le due squadre danno spettacolo ma alla fine è Geas ad avere la vinta. Roma la perde proprio sul più bello, le rotazioni corte si fanno sentire sulle gambe e nel finale mancano un po' le energie. Onore alla Oxygen che ancora una volta ha lottato fino alla fine.

IL COMMENTO DI COACH DI MEGLIO

Coach Vincenzo Di Meglio: “Devo dire brave alle mie ragazze. La squadra tutte le volte che ha preso un cazzotto l’ha restituito, penso anche alla scorsa partita a Ragusa. Con qualità, cuore e situazioni tattiche riusciamo sempre a mettere in difficoltà gli avversari. Venivamo da una settimana molto complicata, fra assenze e infortuni, per questo devo fare un applauso alle giocatrici perché hanno dimostrato di mettere davvero il cuore in campo”.

IL TABELLINO

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Oxygen Roma Basket 66 - 61 (22-19, 36-31, 52-48, 66-61)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 10 (0/1, 3/6), Moore* 24 (11/15, 0/2), Conti*, Begic 10 (5/8, 0/2), Arturi NE, Bestagno, Tava, Trucco* 6 (1/3, 1/3), Panzera* 8 (1/6, 2/3), De Lise NE, Gwathmey* 8 (2/9 da 2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 20/46 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 38 14+24 (Moore 10) - Assist: 20 (Dotto C. 8) - Palle Recuperate: 7 (Panzera 3) - Palle Perse: 12 (Moore 3)



OXYGEN ROMA BASKET: Mbaye NE, Romeo* 12 (0/4, 4/6), Dongue* 23 (9/11, 1/1), Cupido NE, Natali* 5 (1/6, 1/9), Bongiorno 1 (0/0, 0/0), Scarsi, Czukor NE, Sventoraite* 6 (1/4, 0/1), Kalu* 14 (1/2, 1/2) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 12/29 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 29 4+25 (Kalu 7) - Assist: 15 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 7 (Dongue 2) - Palle Perse: 16 (Romeo 5)

Arbitri: Vita M., Tallon U., Lanciotti V.