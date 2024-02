Roma centra la prima vittoria fuori casa in Serie A1: si torna nella Capitale con 2 punti pesanti

Squadra in casa

Squadra in casa Battipaglia

Una bellissima partita con due punti in palio importantissimi si è risolta con la vittoria esterna della Oxygen Roma Basket per 55-63 sul parquet della O.ME.P.S. Battipaglia.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo una serie di batti e ribatti, le campane riescono a far funzionare la difesa creando allo stesso tempo pericoli offensivi chiudendo sul 15-8 il primo quarto grazie ad un parziale decisivo di 9-2 nella seconda metà.

Gli oltre 3' di assenza da canestri mostrano quanto sia importante la posta in palio tra le compagini, Battipaglia tiene a bada le scorribande capitoline portandosi a +7 quando mancano 5' all'intervallo; tuttavia, la Oxygen mette entrambi i piedi sull'acceleratore e registra un terrificante parziale di 0-14 utile per passare in vantaggio, mettendo tre possessi di distacco tra sé e la squadra avversaria (19-26).

La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, così per evitare di farsi sfuggire dalle mani la partita riduce il gap e chiude il primo tempo sotto 24-28. Nella ripresa, la O.ME.P.S. vuole imporsi e ci riesce registrando un parziale di 10-2 che ribalta completamente la partita; nonostante Roma rimanga costantemente sul pezzo, le padrone di casa mettono due possessi pieni di vantaggio tra loro e le avversarie a 2'20” dalla mezz'ora (40-34).

Le triple segnate dalle ospiti vengono annullate dalla verve offensiva delle campane, tuttavia il break capitolino (0-5) scrive il 43-42 dopo 30' di contesa. Il risultato in pieno equilibrio tiene entrambe le compagini sotto scacco, il ritmo rimane costante così come la suspance sugli spalti; nella seconda metà del quarto periodo, la Oxygen ha più energie e fa piovere una serie di triple cruciali sulla testa di Battipaglia che è costretta ad arrendersi al 55-63 finale.

Prestazione monstre di Johnson (27 punti e 9 rimbalzi), sugli scudi anche Ferrari Calabro (13 punti e 5 rimbalzi); Roma viene trascinata dall'ottima prova di Czukor (14 punti, 10 rimbalzi e 5 recuperi) e dalla top scorer Kalu (15 punti).

IL TABELLINO

O.ME.P.S. Battipaglia - Oxygen Roma Basket 55 - 63 (15-8, 24-28, 43-42, 55-63)



O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Lombardi NE, Seka* 3 (1/5, 0/1), Potolicchio* 6 (0/2, 2/3), Mini NE, Chiapperino, Prete NE, Catarozzo NE, Bonasia* 6 (3/5, 0/1), Chiovato F., Johnson* 27 (11/14, 0/1), Milani, Ferrari Calabro* 13 (2/4, 2/6) Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 4/12 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 39 8+31 (Bonasia 17) - Assist: 13 (Ferrari Calabro 4) - Palle Recuperate: 9 (Seka 5) - Palle Perse: 28 (Potolicchio 7)



OXYGEN ROMA BASKET: Toscani NE, Ndiaye NE, Romeo 9 (0/3, 3/5), Dongue* 7 (3/6, 0/1), Cupido* 8 (2/5, 1/1), Natali 6 (3/4, 0/3), Bongiorno, Scarsi, Czukor* 14 (4/10, 2/8), Gilli* 4 (1/2, 0/1), Kalu* 15 (2/7, 2/3) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 27 6+21 (Czukor 10) - Assist: 10 (Gilli 3) - Palle Recuperate: 20 (Czukor 5) - Palle Perse: 16 (Cupido 3) - Cinque Falli: Dongue



Arbitri: Attard M., Pecorella P., Picchi M.