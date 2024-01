Clamorosa decisione del Giudice Sportivo FIP: Roma vince il match 20-0 a tavolino

La società Oxygen Roma Basket comunica in una nota di stampa che, in data odierna, il Giudice Sportivo della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro ha deliberato il risultato di 20-0 per la formazione capitolina in ordine al match disputato sabato 27 gennaio al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

Il motivo della decisione del Giudice Sportivo FIP è determinato dal fatto che la squadra sarda è andata a referto con nove atlete di cui soltanto cinque di Formazione Italiana.

In particolare l'atleta Caterina Fara, pur essendo segnata in lista gara e presente al Palazzetto, non è stata accettata a referto dagli arbitri perché con il gesso al braccio e quindi non nelle condizioni di poter entrare in campo.

In base a questo risultato cambia la classifica del Campionato di Serie A1 di basket femminile che quindi la Oxygen Roma salire al nono posto a quota 10 punti scavalcando cosi la Brixia Brescia, portandosi a due punti dalla stessa Dinamo Sassari e conquistando il vantaggio nella differenza canestri con la squadra sarda.