Roma cade in trasferta nell'anticipo del campionato di Serie A1

La Passalacqua Ragusa regola la Oxygen Roma Basket nell'anticipo del venerdì sera e centra la terza vittoria consecutiva.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo un inizio avido di emozioni, Cupido apre le marcature con un tiro da dietro l'arco subito controbattuto dalla tripla di Thomas, la quale successivamente converte un gioco da tre punti rispondendo alla bomba di Kalu (18 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi); la numero 23 di Roma penetra e porta in vantaggio la sua squadra, ma Pastrello (7 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi) si mette in proprio segnando quattro punti di fila regalando il primo vantaggio alle padrone di casa (10-8).

Il botta e risposta tra Sventoraite (6 punti e 8 rimbalzi) e Chidom (16 punti e 15 rimbalzi) spinge la panchina capitolina a chiamare il time-out per rifiatare, tuttavia la pausa non aiuta la compagine allenata da coach Di Meglio che subisce il break ragusano con i nomi di Jakubcova (13 punti e 9 rimbalzi) e Milazzo (11 punti, 7 assist e 3 recuperi); il layup di Natali (14 punti) interrompe i 3' di digiuno patiti dalla Oxygen prima che Jakubcova metta il sigillo del 18-12 sulla sirena del primo quarto.

Il ritorno sul parquet di Czukor (5 punti, 6 rimbalzi e 5 recuperi) – uscita pochi minuti dentro la partita per un problema alla caviglia – consente alle ospiti di portarsi a -4, la Passalacqua però si affida all'estro di Milazzo per aprire un parziale di 9-0 con l'aiuto del tandem Chidom-Juskaite e firmare il massimo vantaggio nella partita (27-14).

La tripla di Natali arresta momentaneamente l'emorragia, poiché Chidom si mette in proprio colpendo prima dal gomito, poi stoppando Sventoraite e correndo in contropiede per segnare il +16; le capitoline sfruttano le mani caldi delle loro tiratrice, così vanno a referto da dietro l'arco con Kalu e dopo lo scambio tra Juskaite e Natali, è proprio la numero 10 di Roma a chiudere il primo tempo sul 35-25 con una tripla.

La Oxygen debutta nel secondo tempo con un piglio totalmente diverso: Czukor e Sventoraite riducono lo svantaggio, Miccoli con un circus shot prova a rimettere Ragusa in carreggiata, ma il canestro di Natali spinge poco dopo coach Lardo a fermare il gioco per rimescolare le carte; successivamente la partita vive una fase di stallo, ma è una situazione che giova alle ospiti, le quali infliggono un parziale di 1-7 – principalmente grazie a Kalu e Natali – pareggiando di fatto i conti con le padrone di casa (38-38).

A 30” dalla mezz'ora di gioco, Jakubcova sveglia la Passalacqua con un tocco morbido nel pitturato, Romeo però mette i primi punti a referto con una tripla cruciale che vale il sorpasso sul 40-41 e la fine del terzo quarto.

Dopo essere state avanti praticamente per tutta la gara, le siciliane non accettano il vantaggio capitolino, così mettono il piede sull'acceleratore e registrano un parziale di 9-2 soprattutto con le triple di Jakubcova e Milazzo, costringendo coach Di Meglio a chiamare il time-out; in uscita dalla breve pausa Kalu trova la bomba del -3, ma la squadra guidata da coach Lardo decide di andare per la giugulare con un altro parziale di 9-0 confezionato da Chidom, Pastrello e Jakubcova (58-46).

Roma tenta l'ultimo disperato assalto ancora con Kalu, la quale si guadagna tre tiri liberi – tutti convertiti – riportando le ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio, ma l'ultimo punto messo a tabellino durante la partita è quello di Chidom a cronometro fermo. Finisce 59-49 per la Passalacqua Ragusa.

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa - Oxygen Roma Basket 59 - 49 (18-12, 35-25, 40-41, 59-49)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 6 (1/5, 1/2), Mallo NE, Spreafico, Di Fine NE, Chessari NE, Milazzo 11 (2/4, 2/3), Jakubcova 13 (5/7, 1/4), Pastrello* 7 (2/4, 1/4), Juskaite* 4 (2/3, 0/3), Miccoli* 2 (1/4 da 2), Chidom* 16 (7/11, 0/3), Nikolic NE

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 20/38 - Tiri da 3: 5/26 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 46 11+35 (Chidom 15) - Assist: 20 (Milazzo 7) - Palle Recuperate: 8 (Milazzo 3) - Palle Perse: 15 (Spreafico 3)

OXYGEN ROMA BASKET: Ndiaye NE, Romeo* 3 (0/3, 1/2), Cupido* 3 (0/2, 1/2), Natali 14 (4/6, 2/4), Bongiorno NE, Scarsi, Czukor* 5 (2/7, 0/7), Sventoraite* 6 (3/14 da 2), Gilli NE, Kalu* 18 (2/5, 3/6)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 11/38 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 6/7 - Rimbalzi: 33 6+27 (Sventoraite 8) - Assist: 12 (Sventoraite 3) - Palle Recuperate: 11 (Czukor 5) - Palle Perse: 16 (Romeo 5)



Arbitri: Caforio A., Marzulli M., Marzo P.