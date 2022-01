Serie B: Troppa Rieti per la Luiss Roma sconfitta al PalaSojourner

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Luiss Roma

La prima giornata di ritorno è amara per la Luiss Roma. Al PalaSojourner, la Kienergia Rieti mette in campo la maggiore qualità del roster e porta a casa altri due punti importanti per la corsa alla vetta della classifica.

Partita decisa già nel primo quarto dove i padroni di casa fanno la voce grossa in difesa lasciando alla Luiss solo 5 punti (19-5).

Dopo lo shock iniziale, i ragazzi di Pancarriè entrano in partita e provano a combattere, ma Rieti riesce a gestire e ad amministrare fino alla fine senza grossi problemi.

Una sconfitta netta per la Luiss al cospetto di un'avversario più forte che ha mostrato di meritare la posizione che occupa in classifica.

Kienergia Rieti - SSD LUISS Roma 77-59 (19-5, 19-15, 17-21, 22-18)

Kienergia Rieti: Michele Antelli 19 (6/9, 2/4), Marco Timperi 17 (4/4, 0/2), Edoardo Tiberti 14 (6/13, 0/0), Maurizio Del testa 11 (1/2, 2/4), Francesco Papa 5 (1/2, 0/0), Giorgio Broglia 4 (1/3, 0/0), Davide Frizzarin 4 (2/2, 0/1), Filippo Testa 3 (0/0, 1/2), Eugenio Cortese 0 (0/1, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0), Matteo Franco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Francesco Papa 10) - Assist: 18 (Giorgio Broglia 6)

SSD LUISS Roma: Matija Jovovic 16 (8/10, 0/1), Marco Legnini 15 (4/7, 2/6), Giorgio Di bonaventura 12 (3/6, 1/6), Marco Pasqualin 6 (1/3, 1/6), Domenico D'argenzio 5 (0/3, 0/3), Andrea Zini 3 (0/2, 1/2), Francesco Buzzi 2 (1/4, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/2, 0/2), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/1), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Tommaso Salvaggi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Giorgio Di bonaventura 6) - Assist: 12 (Giorgio Di bonaventura, Domenico D'argenzio, Francesco Buzzi 3)