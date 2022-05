Serie B: La Luiss Roma lotta ma si arrende a Senigallia e svanisce il sogno play-off

La corsa della Luiss Roma verso i play-off si ferma alla 29esima giornata, sbattendo contro la Goldengas Senigallia. Partita durissima, combattuta fino alla fine che gli ospiti sono risuciti a portare a casa con grande caparbietà.

Parte meglio Senigallia che arriva anche a toccare la doppia cifra di vantaggio. Nella seconda frazione arriva la reazione dei padroni di casa che riducono le distanze fino al -6. La Partita è nervosa, la posta in palio è altissima e lo testimonia anche l'espulsione di coach Pancarriè prima dell'intevallo lungo.

Nella ripresa la Luiss riesce a trovare il pareggio e sembra mettere la partita sui giusti binari, ma Senigallia è brava a reggere l'urto della spinta dei capitolini e riesce con grande carattere e caparbietà a portare a casa una vittoria che gli regala la matematica certezza di disputare i play-off.

Per la Luiss una sconfitta che spegne il sogno di tornare a giocare per la promozione, ma che lascia comunque la soddisfazione per una salvezza serena conquistata dopo una prima parte di stagione molto difficile.

SSD LUISS Roma - Goldengas Senigallia 70-73 (14-22, 16-14, 21-23, 19-14)

SSD LUISS Roma: Marco Pasqualin 19 (5/8, 1/7), Riccardo Murri 15 (4/6, 2/3), Marco Legnini 14 (1/6, 2/6), Domenico D'argenzio 10 (3/8, 0/2), Giorgio Di bonaventura 10 (2/5, 2/4), Davide Tolino 2 (1/3, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/1, 0/1), Christopher Egwoh chukwuebuka 0 (0/2, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/3), Francesco Gellera 0 (0/0, 0/0), Alessandro Van velsen 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Riccardo Murri, Marco Legnini 7) - Assist: 15 (Marco Pasqualin, Riccardo Murri 4)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Varaschin 21 (9/14, 0/1), Filippo Giannini 13 (1/4, 2/5), Marco Giacomini 13 (2/3, 2/10), Lorenzo Calbini 9 (2/6, 1/5), Alberto Bedin 6 (3/6, 0/0), Francesco Gnecchi 6 (3/4, 0/2), Filippo Cicconi massi 3 (1/3, 0/0), Luca Bedetti 2 (1/3, 0/1), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Fabbri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 43 11 + 32 (Alberto Bedin 16) - Assist: 10 (Filippo Giannini, Marco Giacomini 3)