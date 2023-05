Playoff Serie B: La Luiss soffre ma batte Ozzano e si porta sul 2 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Al photofinish, ma è pur sempre una vittoria: la Luiss Roma si porta avanti 2-0 nella serie contro Ozzano vincendo anche Gara 2. I ragazzi di coach Paccariè hanno dovuto sudare non sette, ma dieci camicie per poter avere la meglio dei forti giocatori bolognesi.

Dopo i primi due canestri dei padroni di casa gli ospiti mettono le marce alte e vanno subito sul +7 (4-11), complice qualche difesa poco reattiva della Luiss. I capitolini trovano il primo sorpasso al minuto numero sette quando Pasqualin in transizione scatena la bomba di Fallucca (19-17). Ozzano soffre i contropiedi e Allodi segna in post subendo il fallo per il 30-23 che conclude il primo quarto.

Dopo il primo break, D’Argenzio sgasa sulla linea di fondo e serve Di Bonaventura per la tripla, poi la Luiss vola anche a +13 grazie alla schiacciata a due mani di Jovovic e il canestro di Allodi (47-34 al 15’).

Il terzo quarto è un incubo per la Luiss, con Ozzano che domina e nei primi tre minuti dopo l’intervallo ha già messo il naso avanti con un parziale extra large di 10 a 0: tutto da rifare per Pasqualin e compagni che sembrano alle corde. Dopo la tripla di Barattini, coach Loperfido viene espulso a causa dei due tecnici alla panchina e uno personale, e Ozzano che aveva in mano l’inerzia si vede raggiunta sul 52 pari. Pasqualin trova un canestro difficile da tre punti e la Luiss mette di nuovo la testa avanti.

Sono sempre i bolognesi a condurre tra la fine del terzo periodo e l’inizio dell’ultimo, poi il capitano Murri si risveglia dal torpore e segna dieci punti in fila da solo con una bomba importantissima per il 70-67. Sull’azione successiva Jovovic segna da lontano, Ozzano non segna più, Fallucca la chiude con i liberi e una tripla: la Luiss vede lo striscione dell’arrivo e si porta 2-0 nella serie.

LUISS Roma - Sinermatic Ozzano 83-72 (30-23, 17-14, 10-21, 26-14)

LUISS Roma: Matija Jovovic 19 (5/10, 2/4), Giovanni Allodi 15 (7/8, 0/2), Matteo Fallucca 13 (0/2, 3/8), Marco Pasqualin 13 (2/5, 2/4), Riccardo Murri 10 (2/5, 1/3), Domenico D'argenzio 9 (2/4, 1/5), Giorgio Di bonaventura 3 (0/2, 1/1), Alessandro Perotti 1 (0/0, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/1, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Matteo Converso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Matija Jovovic, Giovanni Allodi 9) - Assist: 15 (Marco Pasqualin 5)

Sinermatic Ozzano: Carlo Balducci 15 (6/8, 1/2), Marco Barattini 14 (1/4, 3/6), Dimitri Klyuchnyk 11 (4/7, 1/4), Matteo Folli 11 (4/6, 1/3), Gioacchino Chiappelli 9 (3/4, 1/2), Manuel Carpani 6 (3/5, 0/1), Simone Lasagni 3 (0/1, 1/4), Tommaso Felici 2 (1/1, 0/0), Francesco Buscaroli 1 (0/1, 0/0), Simone Bonfiglio 0 (0/0, 0/1), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 11 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Carlo Balducci 9) - Assist: 13 (Marco Barattini, Dimitri Klyuchnyk, Gioacchino Chiappelli 3)