La SS Lazio Basket in carrozzina lancia la campagna: "Noi con Voi"

"Scendi in Campo con la SS Lazio Basket in carrozzina, diventa sponsor". Con questo slogan, chiaro, diretto, straordinariamente efficace, la SS Lazio Basket in carrozzina, una delle componenti più avanzate a livello sociale della Polisportiva biancoceleste, la più grande d'Italia, lancia il nuovo programma per finanziare la prossima stagione agonistica.

E lo fa a valle di una stagione, la 2023-2024, nella quale ha sfiorato il salto in Serie A sconfitta solo, nella finale playoff, dalla S.H.Varese. Ma per il 2024-2025 la Lazio vuole rilanciare la sfida e per farlo ha bisogno di nuovi sponsor in grado di sostenere lo sforzo economico.

Il programma di raccolta si chiama "NOI CON VOI" ed è un programma di ricerca sponsorizzazione per attività sportiva professionista e dilettantistica di basket in carrozzina, dedicato allo Sport, al sociale, all’inclusività.

L'obiettivo, oltre il dato economico, è quello di liberare risorse e di fare la differenza attraverso la Partnership per il supporto attivo della passione dei ragazzi della SS Lazio Basket in carrozzina, creando al tempo stesso un mondo più equo e accessibile per tutti.

La Lazio Basket in carrozzina

La ASD Lazio basket in carrozzina, nasce per iniziativa di persone con disabilità motoria che attraverso lo sport hanno ritrovato lo spirito e l’efficienza fisica necessaria per un reinserimento sociale completo.

Il Roster biancoceleste partecipa al Campionato giovanile UISP Sport per tutti ed al Campionato Nazionale di Federazione FIPIC SERIE B. Gli atleti, di entrambi i sessi, sono suddivisi in due gruppi: Sezione Professionisti e Sezione Giovani con nuove leve a partire da 8 anni.

Gli obiettivi del programma di raccolta

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

promuovere lo sport quale veicolo di inclusione sociale per la persona con disabilità fisica;

favorire l’accrescimento dell’autostima e dell’autonomia personale del ragazzo/adulto;

ampliare le risorse che contraddistinguono il progetto di vita del ragazzo/adulto.

Quello di cui ha bisogno il team della SS Lazio Basket in carrozzina sono beni, servizi e piccoli sostegni economici. Possono contribuire i soggetti Privati, le Associazioni o gli Enti.

L'offerta di spazi della Lazio è ampia e variegata e va dall'inserimento del nome sull'abbigliamento, sule divise da gioco e sul materiale tecnico così come gli spazi disponibili sullo schienale e sulle ruote delle carrozzine da gioco.

Più tutta la cartellonistica negli impianti da gioco e sui social del Club e della Polisportiva. Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili sul sito ufficiale della SS Lazio Basket in carrozzina.