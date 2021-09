Eurobasket, Salviati è il nuovo direttore operativo

Ritocco nello staff dell’Atlante Eurobasket Roma: il nuovo Direttore Operativo della società capitolina è Simone Salviati. Per lui, questo, è un ritorno tra le fila dell'Atlante.

Eurobaskt, nello staff torna Salviati

Simone è felice dell’occasione ricevuta: “Sono onorato, da dirigente, di mettermi in gioco nello sport romano di alto livello - si legge nel comunicato del club - e spero di contribuire alla crescita non solo dell’Atlante Eurobasket Roma, ma anche della città in cui sono nato, vissuto, dove studio, lavoro e pratico sport. Ho tutto l’interesse di fare il meglio per la società, per gli atleti e per la città: ringrazio il Presidente e l’intera dirigenza per questa opportunità. Forza Atlante Eurobasket Roma!”.

Riguardo al suo ingaggio, il gm Scatarzi: “Per un ruolo come quello del Direttore Operativo abbiamo voluto puntare su una persona che conoscesse già le dinamiche interne alla società. In questo modo, la transizione verso la sua nuova posizione è sicuramente facilitata e potrà rappresentare con le sue caratteristiche una valida addizione al nostro staff, in grado di dare un contributo a tutto tondo”. Salviati si è già messo all’opera (in luogo di Luca Ippoliti, che ha lasciato l’incarico per motivi personali) affiancandosi al resto dello staff in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A2 2021/22.

