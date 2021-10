Eurobasket, risoluzione con Tomasello

Non il miglior inizio di stagione per l'Eurobasket Roma, che dopo due giornate di campionato si trova ancora a 0 punti. Ma le brutte notizie non sono finite: l'Atlante ha infatti comunicato di aver consensualmente rescisso il contratto con Daniele Tomasello, il centro cresciuto proprio tra le giovanili del club.

Eurobasket, il comunicato su Tomasello

"L’Atlante Eurobasket Roma comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con l’atleta Daniele Tomasello. A Daniele - si conclude la nota ufficiale apparsa sul sito dell'Atlante - i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni".