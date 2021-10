Eurobasket, firmato Lorenzo Baldasso

Nuova carta nel mazzo a disposizione di coach Pilot per la stagione 2021/22: Lorenzo Baldasso è un nuovo giocatore dell’Atlante Eurobasket Roma. Baldasso ha già accumulato tanta esperienza nonostante i 26 anni d’età: guardia di 192 centimetri per 88 chilogrammi di peso, dopo i primi passi nelle giovanili della PMS Torino (culminati con l’esordio nella Divisione Nazionale A con la stessa maglia, indossata fino al 2014, comprensivo di vittoria del campionato della stessa categoria nella stagione 2012/2013), è poi passato alla Bawer Matera in Serie A2 Silver, prima del triennio con la Pallacanestro Trieste 2004, dove ha conquistato Supercoppa LNP e promozione in Serie A. Quindi, altre tre tappe nel suo percorso in Serie A2: a Jesi, Imola e Latina (dove ha chiuso l’ultima stagione con 9 punti e 1.8 rimbalzi di media). Nel suo curriculum, inoltre, le presenze con le rappresentative giovanili della nazionale, con un Europeo Under 16 e uno Under 18 disputati con la maglia dell’Italbasket. All’inizio di questa stagione ha disputato la Supercoppa LNP con la Reale Mutua Torino, prima di questa nuova avventura a Roma.

Eurobasket, le parole di Baldasso e di coach Pilot

Baldasso è pronto per iniziare: “Sono felice dell’opportunità di giocare nella Capitale, in una società come l’Atlante Eurobasket Roma che da avversario mi aveva colpito innanzitutto per l’importanza data al concetto di gruppo. Non vedo l’ora di inserirmi in questa famiglia e dare il mio contributo per la causa”.

A proposito del nuovo arrivato, coach Pilot: “Sono felice di dare il benvenuto a Lorenzo nella nostra squadra, è un ragazzo che avevamo seguito anche negli anni passati e sono certo che le sue caratteristiche si adatteranno bene al nostro gioco. Andrà a dare immediato apporto al nostro reparto esterni che in questo momento sta vivendo qualche problema in termini numerici, sfrutteremo questa settimana per inserirlo in vista dei prossimi impegni di campionato.”