Eurobasket Roma, guai per Santini: rottura del legamento crociato

Ancora cattive notizie in casa Atlante Eurobasket Roma: dopo la sconfitta contro Givova Scafati e la conseguente eliminazione dalla Supercoppa, il club capitolino deve fare i conti con l'infortunio di Gianluca Santini, rimediato proprio nella gara contro i campani.

Eurobasket, il comunicato su Santini

"In seguito agli esami strumentali successivi all’infortunio rimediato nel match di Supercoppa LNP contro la Givova Scafati - si legge nella nota del club - l’Atlante Eurobasket Roma comunica che Gianluca Santiniha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. La relativa operazione è prevista per la giornata di giovedi; dopo l’intervento seguirà un programma di riabilitazione con il team medico del club. A Giangio, ragazzo visto nelle palestre della società di Via dell’Arcadia sin da bambino per l’intero percorso nel Settore Giovanile, i migliori auguri per una pronta guarigione".