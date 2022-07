Eurobasket esclusa dal campionato di Serie A2. Il club avvia il ricorso

Bufera sull’Eurobasket Roma. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal club solo pochi giorni fa, in cui si era detta "pienamente convinta della regolarità della propria posizione in merito alla domanda di iscrizione per il prossimo campionato", oggi la Commissione Tecnica di Controllo della Federazione ha deliberato l'esclusione dell'Atlante dal prossimo campionato di Serie A2 per non aver fornito, entro la data del 7 luglio, la documentazione relativa ai pagamenti dei compensi di un suo giocatore risalente alla stagione 2018/2019. Contemporaneamente, la FIBA ha provveduto a bloccare il mercato in entrata del club. Preso atto della decisione, la società ha comunicato tramite il proprio sito che ha "già avviato l’apposito iter legale per ricorrere alla decisione".

Foto Eurobasket Roma