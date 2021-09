Atlante Eurobasket Roma, le condizioni di Lorenzo Molinaro ed Eugenio Fanti

Le condizioni dei giocatori della Eurobasket Roma, Lorenzo Molinaro ed Eugenio Fanti, in vista dell'esordio in Super Coppa contro la Benacquista Latina

Venerdì 10 settembre al PalaAvenali, palla a due alle ore 18:00, prenderà ufficialmente il via la stagione 2021-2022 della Atlante Eurobasket Roma. I ragazzi di Coach Damiano Pilot saranno impegnati contro la coriacea Benacquista Latina nel match valido per la Super Coppa.

A tal proposito il club di Armando Buonamici, in una nota di stampa, rende note le condizione di due dei pilastri del roster capitolino. Parliamo di Lorenzo Molinaro, classe 1992, ala-pivot recentemente acquistato dalla U.C.C.Piacenza e di Eugenio Fanti, classe 1991, play-guardia meglio noto come Arsenio Lupin nel roster dei bianconeri dal 2012. Vediamo il dettagli.

Lorenzo Molinaro, assente precauzionalmente nello scrimmage con la Givova Scafati a causa di un fastidioso affaticamento muscolare, conseguenza di un contatto duro, sta eseguendo lavoro differenziato. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Molto probabile un suo recupero per il match contro Latina.

Eugenio Fanti di contro ha subito una distrazione di primo grado al muscolo flessore della coscia sinistra, distazione evidenziata dagli esami strumentali. Fanti sta seguendo lavoro riabilitativo. Anche nel suo caso le condizioni verranno valutate giorno per giorno ma filtra pessimismo anche nel suo caso per un possibile impiego in Super Coppa.

Più probabile il ritorno a disposizione nel match di mercoledì 15 settembre quanto all'Arena Altero Felici di Via Flaminio la Atlante giocherà il derby contro la Stella Azzurra Roma.