Serie B: Si ferma a Rieti la corsa della Luiss in Coppa Italia

Alla Luiss non riesce l’impresa, a Busto Arsizio alle Final Four di Coppa Italia ci va la Sebastiani con pieno merito. Un vero peccato perché è stato l’ultimo quarto a tagliare le gambe di Murri e compagni, con un parziale a favore dei padroni di casa che recita un eloquente 34-6, che fissa il punteggio finale sull’89-50. Va detto, per onor di cronaca, che la Luiss si è presentata al PalaSojourner senza il proprio faro offensivo e di gioco, Marco Pasqualin, fermato da un attacco influenzale a poche ore dal match.

Una sconfitta indolore per quanto riguarda i capitolini, che già da domani dovrà essere catalogata come un normale incidente di percorso: bisogna ricordare come, poco meno di dieci mesi fa, la Luiss si salvava con due giornate d’anticipo al termine di un campionato tribolato. Anche solo essere arrivati a questo punto della manifestazione deve essere motivo d’orgoglio per la squadra di coach Paccariè che ora si può concentrare sull’obiettivo reale, ossia assicurarsi un posto nella prossima B Eccellenza.

Si parte con una bomba di Fallucca e un canestro offensivo di Perotti, ma la Sebastiani passa subito avanti con un bel parziale con la tripla di Piccin che fissa il punteggio sul 10-7 al quarto minuto. Una bella azione culminata con i due punti di Allodi e i liberi di Jovovic tengono la Luiss sotto i due possessi di distanza. All’inizio del secondo periodo Ceparano trova il canestro dalla lunga distanza, Fallucca da tre punti fissa il punteggio sul 32-22: all’intervallo Reti conduce 41-28. La Luiss lotta anche nella terza frazione e rimane aggrappata alla partita con le triple di Fallucca, Murri e Legnini da sotto canestro.

Poi, nell’ultimo quarto, un black out che consegna a Rieti meritatamente la partita: una serata storta, ma i capitolini devono subito ripartire dalla trasferta di Roseto per difendere il secondo posto.