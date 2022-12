Centro Sportivo Primavera, le parole di mister Polverini "Domenica a Cimini ci aspetterà una battaglia"

Il successo contro l'Aurelia Antico Aurelio cementa le certezze del Centro Sportivo Primavera, che con questo 2-1 resta attaccato al treno della vetta a soli tre punti dal Civitavecchia capolista. A parlare del match di domenica è il tecnico del Primavera Dario Alberto Polverini. "La vittoria di oggi pesa come un macigno e soprattutto inizia a dare segnali importanti per il proseguo del campionato. La classifica si sta diluendo e noi oggi siamo stati bravi a rimanere sulla scia di Civitavecchia ed Anzio a sole tre lunghezze dal primo posto. Avevamo sicuramente la gara più complicata, perché a mio avviso l’avversario di oggi è insieme alla W3 la compagine che mi ha più impressionato. Sapevamo di incontrare una squadra tosta, aggressiva, che ti chiude tutti gli spazi e ti fa giocare male. Infatti al netto dello occasioni con tutta onestà il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Ma i ragazzi sono stati bravi a ribaltare ancora una volta un primo tempo opaco, e nella ripresa hanno mostrato tutt’altro spirito per riacciuffare il risultato e addirittura vincerla. Grande merito lo do ai ragazzi subentrati che hanno letteralmente cambiato l’inerzia della gara. L’ingresso di Carlino ci ha permesso di trovare più ampiezza, di tenere più bassi i loro quinti e poter sfruttare l’uno contro uno da dove poi è nato il goal del pareggio. Anche Oriano è entrato alla grandissima e sono sicuro che ci darà una grossa mano consentendoci soluzioni diverse. Mancano solo due partite alla sosta e vogliamo assolutamente continuare a premere sull’ acceleratore per restare lì in alto ma serve rimanere con i piedi per terra perché il campionato è ancora lunghissimo. Domenica a cimini ci spettera’ una battaglia, ma se vogliamo continuare a scrivere questa favola, non ci resta che abbassare la testa e prepararci nel migliore dei modi in settimana."