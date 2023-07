Stella Azzurra, radiato l'ex coach accusato di abusi su minorenne

"Il Tribunale federale, nella seduta del 17 luglio 2023, ha applicato al signor Paolo Traino, tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Stella Azzurra, il provvedimento della radiazione".

Con questa breve nota la Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, rende noto il provvedimento preso nei confronti dell'ex allenatore dell'Academy della società romana, arrestato lo scorso febbraio con l'accusa di violenza sessuale su minore.

Reato per cui, in Umbria, era già finito del mirino della giustizia penale nel 2018. Paolo Traino, secondo le accuse, avrebbe commesso degli abusi nei confronti di un giocatore tredicenne mentre i due si trovavano nella foresteria del club.

Per questa vicenda, si legge ancora nella nota della FIP, sono stati deferiti, a suo tempo, anche l'allenatore Germano D'Arcangeli della società Stella Azzurra, il presidente Monica Grani della società Stella Azzurra Roma Nord, il presidente Daniele Camponeschi della società Stella Azzurra Basketball Academy, il presidente Fabio De Mita della Società Stella Azzurra, per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell'allenatore Paolo Traino.

In pratica ai quattro venivano contestate delle responsabilità in merito alle gestione di coach Paolo Traino, per capire se sapessero del passato del tecnico, o almeno avessero fatto dei controlli, prima di mettere sotto contratto una persona già allontanata da altra società per le accuse di reati su minori.