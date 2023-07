Caso Paolo Traino, deferiti quattro tesserati della Stella Azzurra

La Procura federale della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha deferito, in data odierna, al Tribunale federale, quattro tesserati della Stella Azzurra Roma. Lo si legge in una nota comparsa sul sito ufficiale della Fip.

I deferimenti sono in ordine alla vicenda dell'allenatore Paolo Traino arrestato lo scorso febbraio con l'accusa di abusi e molestie su giocatori minorenni ospitati nella foresteria del club in via Flaminia .

I quattro tesserati deferiti sono l'allenatore Germano D'Arcangeli, della società Stella Azzurra srl, il presidente Monica Grani, della società Stella Azzura Roma Nord, il presidente Daniele Camponeschi della società Stella Azzurra Basketball Academy ed il presidente Fabio De Mita della Società Stella Azzurra srl.

Il deferimento, si legge sempre nella nota, è "per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell'allenatore Paolo Traino".