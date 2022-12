Beffa Stella Azzurra superata da Cantù

Nell'undicesimo turno del girone verde, per l'occasione infrasettimanale per tutte le compagini impegnate, la Stella Azzurra Roma fa visita a una delle favoritissime per la vittoria finale del campionato, Cantù, a cui fa sudare sette camicie al PalaFitLine di Desio, avanti per tre quarti e mezzo, prima di arrendersi solo nelle ultime battute del supplementare per 87-83.

Cantù-Stella Azzurra, la gara

Apre le danze da sotto Filippo Baldi Rossi, prima della tripla del giovanissimo nazionale venezuelano Fabrizio Pugliatti che porta avanti i capitolini. Capitolini che spinti da Lazar Nikolic vanno avanti dopo 3 minuti di gioco per 4-7. Con Rogic dalla lunetta i canturini completano il controbreak del sorpasso a metà quarto, per 9-7, arrotondando poi con lo stesso Rogic fino al 13-9. Sempre Pugliatti tiene vicini i nerostellati, che ritornano avanti con Giachetti in lunetta per il 15-16 di una partita godibile nelle prime battute. Dopo il nuovo sorpasso canturino, un Chiumenti in palla nelle prime battute di gara (5 punti nel primo quarto) e Innocenti portano due volte al pareggio i nerostellati, col primo quarto a chiudersi sul 21-21.

I nerostellati doc Visintin e Nikolic rispondono subito in apertura di quarto all'appoggio di Pini, per una gara che non vede nessuna delle due contendenti prendere il comando nettamente. Con Giachetti i romani provano per la prima volta la fuga, sul 25-30 dopo tre minuti della seconda frazione, con Dario Hunt a replicare con un gioco da 3 punti (dal libero non convertito) per togliere l'inerzia alla Stella Azzurra Roma. Con tre liberi pero Rullo fissa il nuovo +5 capitolino a metà quarto, sul punteggio di 28-33, prima del minibreak canturino di 4-0 coi lunghi Hunt e Baldi Rossi. In uscita dal timeout di coach Bechi, la tripla di Rullo tiene i nerostellati avanti di più di un possesso; nonostante i tentativi dei padroni di casa, gli ospiti mantengono il margine di vantaggio con Wilson a mettere sul tabellone i punti del 35-40 prima dell'ultimo minuto della prima metà gara, con un altro viaggio in lunetta di successo di Giachetti a fissare il punteggio sul 37-42 ospite al rientro negli spogliatoi.

Baldi Rossi inaugura il terzo quarto con una tripla per i padroni di casa, con i due Nikolic a scambiarsi canestri in una gara nuovamente tiratissima. Tripla di Wilson da una parte, schiacciata di Nikolic dall'altra: il match rimane bello anche per il pubblico neutrale, con i romani a condurre e i canturini a inseguire a metà quarto, sul 47-49 ospite. Stefan Nikolic impatta per i padroni di casa a quota 50 con una tripla, Hunt piazza il sorpasso con un equilibrio che permane, come dimostra la schiacciata di Lazar Nikolic del 52-52. Lo stesso Lazar Nikolic riporta avanti i capitolini con un 2/2 dalla lunetta, con l'appoggio di Innocenti a seguire per il nuovo +4 della Stella Azzurra Roma. Chiumenti da sotto fissa due volte il +5 (53-58 e 55-60) prima che la partita si incattivisca, con il fallo tecnico a Pini e i nerostellati a mantenere il vantaggio con cui chiudono la terza frazione avanti, per 57-62.

Chiumenti è il primo ad andare a segno con i due liberi del +7 in apertura di ultimo quarto, prima della tripla di Baldi Rossi che dopo due minuti prova a dare la sveglia ai suoi. In uscita dal timeout una splendida stoppata di Pugliatti lancia Lazar Nikolic dall'altra parte per il nuovo +7 ospite, ma Cantù non demorde: da Rogic arriva la tripla del -2, a sei minuti dal termine (65-67), Baldi Rossi con tre liberi porta avanti i suoi 68-67. Replica sempre dalla linea della carità Rullo: 2/2, 68-69 e gara tutta da giocare negli ultimi 5 minuti. Ancora Baldi Rossi sale in cattedra: segna la tripla che suggella il break di 5-0 per i suoi, avanti 73-69 a tre minuti e mezzo dal termine della gara. Sempre Baldi Rossi dalla lunetta fissa il +6 sul tabellone che pare aver chiuso la gara, prima della tripla di Rullo del -3 (75-72) a due minuti dalla fine. Jacopo Giachetti a 44 secondi dalla fine aggiunge un nuovo canestro da 3 punti: è pareggio. Entrambe le squadre sbagliano il tiro della vittoria nei regolamentari: è supplementare.

Innocenti in taglio è il primo ad andare a segno nei supplementari, seguito da Rullo e ancora da Innocenti per il 75-81 dopo un minuto e mezzo di overtime; in una partita infinita, Cantù con 6 liberi consecutivi impatta a quota 81 a due minuti e mezzo dalla chiusura del supplementare. Da Giachetti arriva il jumper del sorpasso, con due nuovi giri in lunetta di Rogic per l'85-83 canturino.Ancora due liberi e Cantù diventa irraggiungibile, chiudendo il match vincitrice per 87-83 (Stella Azzurra Roma).

Cantù-Stella Azzurra, il tabellino

Pallacanestro Cantù - Stella Azzurra Roma 87-83 dts

Pallacanestro Cantù: Stefanelli 1, Hunt 10, Baldi Rossi 25, Berdini 5, Nikolic S. 19, Borsani n.e., Da Ros 1, Bucarelli 3, Pini 4, Severini 2, Rogic 17, Brembilla n.e.

All. Sacchetti Ass. All. Oldoini, Ducarello

Stella Azzurra Roma:Innocenti 8, Wilson 9, Mabor n.e., Nikolic 19, Giachetti 14, Chiumenti 12, Pugliatti 6, Visintin 2, Rullo 13, Rapini n.e., Ferrara, Salvioni

All. Bechi Ass. All. Micheletto