Basket, Supercoppa: Eurobasket vince il derby contro Stella Azzurra

Secondo match di Supercoppa LNP per Stella Azzurra ed Eurobasket, impegnate nel derby che sorride all'Atlante, vincitrice per 79-85.

Stella Azzurra-Eurobasket, il racconto della partita

Inizio con un primo vantaggio dei padroni di casa, +5 a metà primo quarto (9-4), ma l'Atlante Eurobasket Roma resta attaccata e con la spinta di Cicchetti e Viglianisi partiti dalla panchina resta attaccata a -1 (16-15 a fine primo quarto). Secondo quarto con nuovo break della Stella Azzurra (+8 sul 23-15) ma nuovo recupero ospite, con sorpasso a 4 minuti dall'intervallo e gioco da 3 punti di Schina che porta il vantaggio a +6 (31-37), con il quarto a chiudersi 33-41 per gli ospiti.Al rientro in campo l'Atlante Eurobasket Roma prova a dare la spallata ma la Stella Azzurra non deborda, le due squadre si scambiano canestri ma il club di via dell'Arcadia resta avanti (55-59). Sorpasso dei padroni di casa ad inizio terzo quarto ma due triple di Romeo e Cicchetti riportano avanti l'Atlante Eurobasket Roma (62-67 a 7 minuti dal termine); la Stella Azzurra si riavvicina ma una tripla di Pepe e un'inchiodata di Hill riportano l'Atlante Eurobasket Roma a +7 (66-73 a tre minuti e mezzo dalla fine). Una nuova schiacciata di Hill a 2 minuti dalla fine rappresenta la spallata decisiva per il successo del gruppo di coach Pilot.

Eurobasket, le parole di coach Pilot

Così il coach dell'Atlante a fine gara: “È stata una bella vittoria, era ciò che ci serviva. Dopo la partita con il Latina ci era rimasto l’amaro in bocca, sapevamo di non aver giocato al meglio. Durante la settimana che viene dopo una sconfitta si cerca di lavorare sulle cose positive e si cerca di tenere su il morale, ma non c’è niente di meglio di una vittoria, specialmente in una gara così sentita. Oggi abbiamo fatto bene, nonostante due giocatori del quintetto siano ancora fuori. Abbiamo dovuto cambiare un po’ gli equilibri inziali ma ho avuto grande risposta da tutti. Ci siamo adeguati a diversi tipi di difesa, conosciamo le caratteristiche della Stella Azzurra: sono forti in rimbalzo, ma lo sforzo enorme fatto specialmente nel quarto quarto è qualcosa che mi porterò dietro in vista della prossima gara con Scafati”.

Stella Azzurra-Eurobasket, il tabellino

Stella Azzurra Roma - Atlante Eurobasket Roma 79-85

Stella Azzurra Roma : Jackson 25, Nikolic 7, Rullo 11, Ghirlanda 5, Pugliatti, Mabor, Menalo, Raspino 6, Innocenti 4, Barbante 8, Marcius 13, Ndzie

All. D'Arcangeli

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 5, Leonetti n.e., Santini, Hill 18, Viglianisi 4, Cicchetti 15, Schina 9, Tomasello 2, Davis 16, Pepe 16

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi