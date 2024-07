Basket Serie B, la squadra romana ha scelto: ecco il nuovo Coach

Primo capoallenatore di sempre per la prima squadra per la Stella#EBK: la guida del team che parteciperà al campionato di Serie B Interregionale e la carica di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile sono state affidate a coach Alessandro Finelli.

La carriera di Finelli

Nato a Bologna nel 1967, "Alex" inizia nel capoluogo emiliano la sua carriera da allenatore, alla Salus nel 1983 per il successivo passaggio alla Fortitudo Bologna.

Qui conquista il titolo di Campione d'Italia giovanile nella categoria Cadetti nel 1993, da responsabile tecnico del settore giovanile, facendo inoltre da assistente nella prima squadra sia in A che in A2 (vinta sempre nella stagione 1992/93). Inoltre arriva l'impegno, sempre a contatto con i ragazzi più giovani, in azzurro, assistente della Nazionale Juniores dal 1995 al 1998.

Si sposta quindi a Montecatini, dal 1998 al 2000) sempre come capo allenatore della formazione Juniores, conquistando il suo secondo titolo da Campione d'Italia giovanile e facendo da assistente in prima squadra nella seconda serie nazionale, per poi arrivare al primo incarico da head coach di una squadra senior a Livorno, sempre in A2, dove conquista la promozione al termine dei playoff della stagione 2000/01.

Quindi l'esordio in massima serie a Imola, per il trasferimento a stagione in corso a Ferrara, di nuovo in Legadue, con due qualificazioni ai playoff su tre stagioni. Nuove tappe di carriera a Pavia e per la seconda volta a Montecatini, prima di un ottimo biennio a Montegranaro in Serie A: con una qualificazione ai playoff e una salvezza in due stagioni.

Nel 2009 il ritorno alla Fortitudo Bologna, in A Dilettanti, per un'annata trionfale: vittoria in Summer Cup, in Coppa Italia LNP, e nei playoff (all’ultimo secondo di gara 5 contro la storica rivale di Forlì).

Quindi i vari passaggi in carriera, iniziando da Reggio Emilia e passando per la prestigiosa Virtus Bologna, con un nuovo impegno nella Basket City emiliana, con la conquista del quinto posto nella stagione regolare in A nell'annata sportiva 2011/12.

Poi le tappe di Forlì, Scafati, Casalpusterlengo, Agropoli, Orzinuovi e Mantova prima dello stop del campionato per la pandemia; alla ripresa, torna a Scafati per portarsi a casa un nuovo trofeo, la Supercoppa LNP 2020.

Per chiudere il lungo curriculum, da oltre 700 panchine, 10 partecipazioni ai playoff come capoallenatore fra A e A2, 16 finali nazionali tra Juniores, Cadetti e Allievi, le esperienze a Rieti e Treviglio; inoltre, ad impreziosirne la carriera, lo sviluppo di giocatori arrivati poi a vestire la maglia della Nazionale italiana come Marcelo Damião, Davide Lamma, Luca Garri, Alessandro Cittadini e l'attuale Direttore Generale capitolino Jacopo Giachetti.

Finelli:

Così coach Finelli a proposito della sua nuova avventura nella Capitale: "Mi unisco a questo progetto con tanto entusiasmo e con estrema voglia di far bene, per fare da punto di riferimento riguardo a quanto sta costruendo la società cercando di sfruttare la mia esperienza accumulata negli anni tanto nei settori giovanili che alla guida delle prime squadre. Con il team di Serie B Interregionale infatti daremo ampio spazio ai ragazzi dei quali cureremo lo sviluppo, e fungendo tanto da Responsabile Tecnico del Settore Giovanile che da capoallenatore della squadra senior potremo permettere ai nostri atleti di approcciarsi alla pallacanestro degli adulti e completare l'ultimo step della loro formazione"