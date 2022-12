Basket femminile Serie A2, trasferta amara per la Stella Azzurra: Matelica vince 82-58

Squadra in casa

Squadra in casa Matelica

A breve distanza dal match infrasettimanale contro la PB63 Givova Battipaglia, la Stella Azzurra Roma di basket femminile torna subito sul parquet. E lo fa nella insidiosa trasferta, al PalaChemiba di Cerreto d'Esi, in casa della Thunder Halley Matelica, in una rivincita della finale promozione dalla Serie B di due stagioni fa. @stellanation.it>

E anche stavolta per le nerostellate non è andate bene, sono le marchigiane, infatti, ad avere la meglio con un netto 82-58. @stellanation.it>

La partita - Partono più forte le marchigiane, guidate da una Gramaccioni autrice dei primi 9 punti consecutivi di Matelica, scappando fino al +8 di metà primo quarto, frutto di migliori percentuali al tiro e meno palle perse rispetto ad una Stella Azzurra Roma dalle polveri bagnate. @stellanation.it>

Sul 12-4 a metà primo quarto arriva il timeout ospite, che lancia il minibreak di 0-5 capitolino che a due minuti dal termine della prima frazione riporta le ragazze di coach Chimenti a -5 (14-9). Il jumper di Giulia Michelini, quasi a fil di sirena, permette alle padrone di casa di eludere una difesa migliorata da parte delle romane fissando il punteggio del primo quarto sul 18-11. @stellanation.it>

Con Zamparini in apertura di seconda frazione le matelicesi tornano sul +9, con la seconda tripla consecutiva di Steggink che sul 27-16 dopo quattro minuti porta Matelica al primo vantaggio in doppia cifra della gara. @stellanation.it>

Bucchieri interrompe la striscia firmata dall'olandese rimettendo punti sul tabellone per la Stella Azzurra Roma, ma solo temporaneamente con Steggink a piazzare un'altra tripla per il tentativo di fuga delle padrone di casa (34-18) a quattro minuti dall'intervallo. Matelica continua a trovare il canestro, e con il sottomano di Brzonova in chiusura di quarto le due squadre vanno negli spogliatoi sul 44-23. @stellanation.it>

Dopo il canestro di Gonzalez in apertura di terza frazione, Pelka trova la prima tripla ospite dopo un minuto e mezzo dal ritorno in campo; le capitoline alzano la difesa con un pressing a tutto campo, completando un break di 0-11 con Perrotti, Bucchieri e Nikolic che assottiglia lo svantaggio a -12. @stellanation.it>

Solo dopo 7 minuti le padrone di casa ritrovano il canestro, con Gramaccioni, fermando la verve ospite. Gonzalez scappa più volte in contropiede e Matelica piazza il controparziale: in due minuti, 18-3 per una terza frazione che si chiude sul 64-37. @stellanation.it>

Le capitoline provano una reazione a inizio ultimo quarto, ma la differenza ormai fra le due compagini è scavata: lo scarto rimane sostanzialmente invariato mentre le squadre si scambiano canestri, vedendo incrementare le statistiche personali delle varie ragazze impegate, ruotate ampiamente dai due coach, senza un reale impatto sul risultato finale. @stellanation.it>

Il match si chiude con la tripla da metà campo sulla sirena di Nikolic, con il risultato di 82-58. @stellanation.it>

Il tabellino di Halley Thunder Matelica-Stella Azzurra Roma 82-58. Progressione Parziali: 18-11, 42-33, 64-37 @stellanation.it>

Halley Thunder Matelica: Cabrini 1, Grassia 7, Steggink 15, Gramaccioni 18, Gonzalez 22, Stronati, Celani 4, Zamparini 8, Iob, Michelini 4, Franciolini 1, Offor 2 All. Cutugno Ass. All. Cerini, Marcellini @stellanation.it>