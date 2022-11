Serie A2 Basket Femminile, la Stella Azzurra Roma combatte ma la vittoria va a Battipaglia

Posticipo dell'ottava giornata di campionato per la Stella Azzurra Roma, che riaccoglie Nikolic e Pammer in gruppo dopo gli impegni con le nazionali ospitando la OMEPS Afora Givova Battipaglia, con queste ultime vincenti al termine di una gara più vibrante di quanto dica il punteggio finale per 53-68.

La partita - Partenza forte delle campane, che vanno sulo 0-5 con Castelli e Potolicchio a segno, prima del canestro di Pelka; con la tripla di Rylichova, Battipaglia mette più di due possessi pieni fra sè e le capitoline sul 4-11 dopo quattro minuti di gioco.

Rimette punti sul tabellone Perrotti, ma Battipaglia tocca anche la doppia cifra di vantaggio sul 6-16 a metà quarto; dopo un periodo di secca offensiva, Brzonova con rubata e contropiede solitario torna a sbloccare il punteggio a due minuti dal termine del primo quarto, che si chiude sul 11-20 per le ospiti.

Seka per Battipaglia inizia la seconda frazione realizzando tre punti consecutivi, prima che Brzonova permetta alle capitoline di ritrovare il canestro. Le campane continuano a provare la fuga, ma un appoggio di Barbakadze dopo rimbalzo offensivo tiene a galla le romane dopo tre minuti e mezzo, anche se l'appoggio da sotto di Potolicchio porta le ospiti a +14, sul 15-29, a sei giri di lancette dall'intervallo.

Con il sottomano mancino di Pelka le romane ritrovano il canestro, portandosi sul 17-32 e quindi sul 19-32 con l'assist da terra della stessa Pelka per Bucchieri. Nonostante il timeout ospite, le capitoline ritrovano per prime la via del canestro, con la tripla di Bucchieri del -10; si aggiunge Barbakadze da sotto per il -8 e con i liberi di Bucchieri si chiude il parziale di 11-0 per le padrone di casa, con le due squadre a rientrare negli spogliatoi sul 26-32 ospite ma con la gara sostanzialmente riaperta.

Le ostilità riprendono con Castelli subito a segno ma con la replica arrivata dalla tripla di Nikolic; un'altra tripla di Rylichova un minuto dopo riporta l'inerzia a favore delle ospiti, avanti per 29-37 dopo tre minuti dalla ripresa del gioco. La combinazione Brzonova-Barbakadze ridà ossigeno alle capitoline, che si rifanno vicine sul 33-39: il match si conferma acceso, con Potolicchio che continua a spingere le compagne avanti trovando spesso buone soluzioni personali.

Con Brzonova dalla lunetta, lo svantaggio delle romane arriva a soli 3 punti, 40-43; ancora Brzonova guida le capitoline, con la tripla allo scadere, allo svantaggio di un solo punto, 45-46.

Rylichova inaugura l'ultimo quarto con la tripla del 44-48 campano, aggiungendone una seconda per il nuovo +9 ospite (45-54) dopo un minuto e mezzo di gioco. Ancora Rylichova è fredda dalla lunetta, con un 3/3 che porta le sue a +12; Proietti interrompe il break di Battipaglia, ma le campane con Alford sugli scudi restano saldamente avanti.

Potolicchio dalla lunetta con il 2/2 a due minuti e mezzo dal termine chiude virtualmente la gara, con il +13 ospite (52-65) che allontana definitivamente le speranze di rimonta capitoline nonostante i tentativi di pressing finale. Il match si chiude sul 53-68.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma-PB63 Givova Battipaglia 53 - 68. Parziali 11-20, 26-32, 45-46, 53-68

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 5 (2/8, 0/2), D'arcangeli, Collovati NE, Brzonova 15 (3/4, 2/3), Nikolic* 3 (0/4, 1/5), Barbakadze 11 (5/7 da 2), Zangara, Perrotti* 3 (0/2, 0/1), Pelka* 8 (4/7, 0/2), Bucchieri* 8 (1/3, 1/1), Garofalo NE Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 15/39 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 29 8+21 (Barbakadze 11) - Assist: 8 (Barbakadze 2) - Palle Recuperate: 6 (Prosperi 3) - Palle Perse: 16 (Prosperi 3) - Cinque Falli: Nikolic

PB63 O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Lombardi NE, Seka 12 (4/7 da 2), Castelli* 13 (4/6, 1/3), Potolicchio* 17 (5/10, 1/3), Cutrupi* 2 (0/1 da 2), Feoli NE, Alford* 4 (1/5 da 2), Chiovato, Milani, Rylichova* 20 (1/1, 4/6) Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 15/31 - Tiri da 3: 6/12 - Tiri Liberi: 20/30 - Rimbalzi: 37 6+31 (Alford 10) - Assist: 5 (Castelli 2) - Palle Recuperate: 4 (Seka 2) - Palle Perse: 21 (Alford 4) Arbitri: Tognazzo H., Vicentini E.