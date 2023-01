Basket, Serie A2 femminile: per la Stella Azzurra Roma pesante sconfitta con la capolista Use Empoli

Squadra in casa Use Empoli

Sconfitta nettissima per la E-Gap Stella Azzurra Roma che perde, contro la capolista del Girone Sud, la Use Rosa Scotti Empoli, con un roboante 82-33. Partita indirizzata già dal 27-4 del primo quarto con le nerostellate che, nei trenta minuti successivi, non riescono a limitare il passivo.

Molto bene per le toscane Antonini e Casini che combinano per 21 punti dalla panchina, 12+12 per Manetti; in casa Stella Azzurra 12 punti per Giulia Prosperi.

La partita - Come detto parte a razzo la capolista che dopo 10' minuti è avanti di +23, 27-4 il parziale. Nella seconda frazione, la migliore per le capitoline, la Stella Azzurra abbozza una reazione ed accorcia il divario a -14. Il parziale del tempino è di 6-15 mentre le due squadre vanno al riposo sul 33-19.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Use Empoli accelera di nuovo e traccia un solco di +35 di vantaggio. La frazione si chiude sul 26-5 mentre il tabellone del PalaSammontana, al minuto 30, recita Use Empoli 59, Stella Azzurra Roma 24,

L'ultima frazione segna un altro pesante parziale per le ragazze di Chimenti, 23-9 il punteggio, che combina il finale di 82-33. Troppo, ad oggi, il divario tecnico e fisico, tra le giovanissime ragazze della Stella Azzurra e quelle della Use Empoli.

Arriva così una sconfitta pesante che, però, non pregiudica quanto di buono mostrato fino ad oggi dalle nerostellate. Nerostellate che avranno modo di riscattarsi già dal match interno di sabato 21 gennaio, quando all'Arena Altero Felici di Roma, sarà di scena la Azimuth Wealth Management Savona.

Il tabellino di USE Rosa Scotti Empoli - E-Gap Stella Azzurra Roma 82 - 33 (27-4, 33-19, 59-24, 82-33)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Peresson* 5 (1/3, 1/3), Cvijanovic* 15 (4/5, 2/7), Ruffini, Patanè* 5 (1/4, 1/3), Stoichkova* 13 (3/9, 2/6), Merisio 3 (0/2, 1/2), Casini 10 (2/4, 2/3), Manetti* 12 (5/7, 0/1), Antonini 11 (4/5, 1/3), Melita NE, Bambini 8 (4/8 da 2) Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 24/47 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 57 25+32 (Bambini 13) - Assist: 21 (Peresson 7) - Palle Recuperate: 14 (Stoichkova 4) - Palle Perse: 21 (Patanè 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 12 (5/10, 0/1), Ndiaye, D'arcangeli* 5 (1/2, 1/6), Collovati, Brzonova* 4 (2/6, 0/1), Nikolic* 4 (1/4, 0/3), Barbakadze* 2 (1/3, 0/1), Zangara NE, Bucchieri 5 (2/5 da 2), Garofalo 1 (0/3 da 3) Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 12/30 - Tiri da 3: 1/17 - Tiri Liberi: 6/13 - Rimbalzi: 24 6+18 (Prosperi 6) - Assist: 2 (Prosperi 1) - Palle Recuperate: 7 (Brzonova 2) - Palle Perse: 27 (Barbakadze 7) Arbitri: Doronin V., Ricci L.