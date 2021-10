Basket, domani la Luiss Roma in trasferta a Imola

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Domani alle 18.00 la Luiss Roma affronta l'Andrea Costa Imola per l'incontro valido per la 5a giornata della Serie B old wild west.

I ragazzi di Pancarriè vogliono riscattare la sconfitta interna contro Montegranaro e dovranno farlo su un campo difficile, quello di Imola, dove i padroni di casa hanno fatto finora 4 punti nelle due gare disputate.

Trasferta dunque complicata per la Luiss che avrà bisogno di una grande prestazione se vuole portare a casa i due punti.

Appuntamento al PalaRuggi, palla a due alle 18.00.