Atlante Eurobasket Roma, buone indicazioni per Pilot dal test con la Givova Scafati

Nel pomeriggio di sabato 5 settembre la Atlante Eurobasket Roma di coach Damiano Pilot è scesa sul parquet del PalaAvenali per il primo test di alto livello della stagione. Di fronte ai cestisti romani la quotatissima Givova Scafati, una delle compagini accreditate per la vittoria finale del Girone Rosso della Serie A2 2021-2022.

Lo scrimmage, disputato con il metodo dell'azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto, si è chiuso con la vittoria dei campani per 73 a 60. I punteggi parziali dei quattro quarti sono stati, rispettivamente, di 16-15 per la Eurobasket il primo, 24-23, sempre per i ragazzi di Pilot, il secondo, 9-18 e 11-17 in favore dei ragazzi di Rossi, la terza e quarta frazione .

Da segnalare le ottime prestazioni di Cicchetti e Davis, entrambe in doppia cifra, con 14 e 10 punti. Da registrare anche l'ottima intesa tra lo stesso Cicchetti e Schina come testimoniato dal tweet postato dall'Ufficio stampa della squadra di Roma.

A testimonianza dell'ottima prova fornita dai capitolini arrivano a fine gara le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Givova Scafati del coach Alessandro Rossi: "Sapevamo di venire a giocare una partita vera al PalAvenali, contro una squadra che ha caratteristiche ben precise, dotata di grande energia". Il prossimo impegno della Eurobasket Roma sarà venerdì 10 settembre quando, al PalaAvenali con inizio ore 18:00, i ragazzi di Pilot affronteranno in Super Coppa la Benacquista Latina.

Atlante Eurobasket Roma – Givova Scafati (16-15, 24-23, 9-18, 11-17)

Atlante Eurobasket Roma: Leonetti, Quarta, Santini 8, Hill 9, Fanti, Viglianisi 1, Cicchetti 14, Pepe 9, Tomasello 9, Schina, Davis 10 Allenatore: Pilot Assistenti: Crosariol e Zanchi

Givova Scafati: Cucci 13, Ambrosin 9, Ikangi 6, Costa, De Laurentiis 2, Monaldi 18, Daniel 12, Rossato 12, Raucci 1 Allenatore: Rossi Assistente: Nanni