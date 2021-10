Acqua Egeria e Eurobasket Roma: avanti insieme

Una partnership che si mantiene salda: è quella fra l’Atlante Eurobasket Roma e l’acqua Egeria, che per la settima stagione consecutiva faranno squadra insieme.

“Acqua Egeria è da sempre vicina al mondo dello sport, – afferma il Presidente Enrico Mari – perché ne condivide i valori positivi di passione, impegno, tenacia e spirito di squadra a qualsiasi livello: professionistico, agonistico o amatoriale”. Quello di Egeria è un marchio storico per la Capitale, simbolo di un’acqua leggendaria, che rappresenta da oltre duemila anni un vero e proprio patrimonio nella cui storia si intrecciano mitologia e realtà.

Si ispira alla leggendaria storia della Ninfa Egeria, che dopo la morte del suo amato, Numa Pompilio II Re di Roma, è stata trasformata in sorgente. L’Acqua, fin dai tempi antichi considerata Sacra, dalle sue lacrime sgorga ancora oggi limpida e pura. Nel parco dell’Appia Antica è possibile trovare lo stabilimento, in una posizionestrategica che permette all’acqua Egeria di arrivare direttamente dalla sorgente sulle tavole dei romani mantenendo freschezza, armonia, effervescenza e qualità.

L’acqua minerale Egeria è unica nel gusto e nelle proprietà, perfetta per la tavola e l’attività sportiva: il suo gusto unico è stato premiato ripetutamente dalla giuria del Gusto Superiore dell’International Taste & Quality Institute (iTQi) di Bruxelles, con il massimo riconoscimento. Egeria conferma restando al fianco dell’Atlante Eurobasket Roma la sua attenzione ai temi dello sport e della condivisione, da sempre importanti per l’azienda. Valori ritrovati anche nella società di Via dell’Arcadia, con una prosecuzione della partnership fra le due realtà ad essere quindi una logica conseguenza (eurobasketroma.it).