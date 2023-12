Serie A2: Una grande Luiss Roma batte Vigevano

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Una splendida Luiss Roma l’ha fatto di nuovo: al termine di una grande battaglia di nervi esce vittoriosa dal PalaElachem di Vigevano per 71 a 61.

Una partita non bella, dai pochi contenuti tecnici, ma si sa: quando ci si gioca la salvezza le sfide son così. E la Luiss l’ha vinta con la difesa, con la grinta e soprattutto con i suoi giocatori chiave: Miska, sontuoso con 24 punti dominando nel pitturato, e Fallucca al rientro dall’infortunio. Proprio il giocatore romano, che ha iniziato male la gara, ha segnato i due canestri più importanti della contesa quando Vigevano stava producendo il massimo sforzo per rientrare nell’ultimo periodo.

La Luiss parte molto bene con la bomba da centrocampo di Villa e il gioco da quattro punti di Sabin, ma Vigevano ricuce lo strappo e al primo riposo finisce 20-22.

Il secondo periodo inizia con un bel floater di Pasqualin, Cucci porta a spalle Battistini segna subisce il fallo ma non converte il libero supplementare. Il bel gioco a due tra Pasqualin e Miska costringe coach Pansa al timeout (24-32 al 15’), mentre al riposo lungo la Luiss conduce di 7 (35-42).

Difficile commentare il terzo quarto con entrambe le squadre che fanno una fatica tremenda a trovare il canestro (9-11 il risultato del parziale, 44-53).

Inizia l’ultimo periodo e la Luiss caccia gli attributi: Fallucca infila due bombe di capitale importanza dopo aver sparacchiato male in precedenza per il 52-59. Salvioni segna quattro punti in fila e la Luiss può esultare con qualche minuto d’anticipo.

Il tabellino

Elachem Vigevano 1955 - Luiss Roma 61-71 (20-22, 15-20, 9-11, 17-18)

Elachem Vigevano 1955: Tyler Wideman 12 (5/10, 0/2), Michele Peroni 12 (1/1, 3/10), Giacomo Leardini 9 (3/4, 0/3), Gianmarco Bertetti 9 (1/2, 1/4), Filippo Rossi 6 (2/3, 0/2), Alessandro Amici 5 (1/3, 1/7), Leonardo Battistini 5 (1/1, 1/3), Ikeon deonta Smith 3 (0/3, 1/4), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Tyler Wideman 12) - Assist: 14 (Tyler Wideman 4)

Luiss Roma: Anrijs Miska 24 (8/8, 2/3), Tyler francis Sabin 12 (0/4, 2/8), Valerio Cucci 9 (2/5, 1/4), Matteo Fallucca 9 (0/0, 3/8), Marco Pasqualin 6 (1/2, 0/2), Riccardo Salvioni 6 (2/4, 0/0), Francesco Villa 3 (0/0, 1/3), Matija Jovovic 2 (1/2, 0/0), Riccardo Murri 0 (0/2, 0/2), Domenico D'argenzio 0 (0/0, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Anrijs Miska 9) - Assist: 18 (Valerio Cucci, Francesco Villa 4)