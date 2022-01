Serie B: Prima trasferta dell'anno per la Luiss in casa della Goldengas Senigallia

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma apre il nuovo anno in trasferta. I ragazzi di coach Pancarriè saranno di scena in casa della Goldengas Senigallia.

Entrambe le squadre vengono da due vittorie consecutive con cui hanno chiuso il 2021 e vorranno inziare con il piede giusto anche il nuovo anno.

La squadra marchigiana sta disputando un'ottima stagione e con 8 vittorie e 5 sconfitte occupa il settimo posto in classifica. Sarà una sfida complicata per la compagine capitolina che, dopo le due vittorie contro Jesi e Giulianova, vuole provare a trovare continuità per dare una svolta alla propria stagione.

Appuntamento domenica 9 gennaio, palla a due alle 18.00.