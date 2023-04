Serie B: La Luiss suona l'ottava sinfonia, battuta anche Avellino

Luiss Roma, ecco l’ottava meraviglia del mondo: vittoria consecutiva numero otto per i ragazzi di coach Paccariè che portano a casa una grande partita, molto divertente, contro Avellino per 95 a 93.

Una gara pazza, che non ha mai avuto un padrone, contro due squadre che hanno giocato una pallacanestro di alto livello e fatto divertire un Pala Delmauro infuocato in certi momenti. La Luiss si toglie l’ennesima soddisfazione, vince su un campo storico come quello della DelFes dopo Caserta: aggettivi veramente finiti per Pasqualin (27 punti e 48 di valutazione) e compagni che impressionano per la tranquillità con cui giocano a prescindere dal risultato.

La partita inizia con Avellino in grande spolvero, la Luiss in quattro minuti concede ben cinque rimbalzi offensivi e deve rincorrere 6-2 dopo la schiacciata iniziale di Jovovic. Jovovic segna e subisce il fallo dopo un buon rimbalzo offensivo di Pasqualin ma Caridà non perdona da dietro l’arco e fissa il punteggio sul 18-11. Negli ultimi due minuti della prima frazione si scatenano Legnini e Pasqualin, con la Luiss che mette il muso avanti e termina il primo quarto sul 19-20.

In uscita dal primo riposo Di Bonaventura batte in palleggio Bianco e segna col fallo convertendo anche il livero, Avellino prova la fuga con due canestri da tre punti di Eliantonio e Carenza. La distanza di sei lunghezze in favore dei lupi si protrae fino a quando Jovovic appoggia quattro punti in fila, poi due passaggi a vuoto di Legnini permettono ad Avellino di segnare i punti del 35-33. Poco prima dell’intervallo Pasqualin trova un canestro clamoroso, Perotti acchiappa un bel rimbalzo offensivo e Jovovic è glaciale ai liberi.

Dopo la pausa Avellino abbozza un parziale di 5-0 e finalmente entra in gara Barbon con due triple dopo tanti errori (50-51 al minuto 24). Successivamente la Luiss schiera la zona, con risultati altalenanti, ma Allodi intercetta un passaggio e serve Pasqualin tutto solo. Arriva poi un’ottima difesa della Luiss e Allodi trova la retina con un palleggio arresto tiro di pregevole fattura che costringe coach Crosariol al time out (55-58).

La partita vive di folate, Legnini segna una tripla ignorante al ventottesimo che sancisce il 58-63 per i viaggianti, ma Verrazzo ricuce subito lo strappo con due canestri di fila e l’equilibrio regna.

Legini non ci sta e segna un’altra tripla delle sue, tutto storto, che fa impazzire la panchina in apertura di ultima frazione. Avellino ha anche la forza di tornare avanti 75-72 con Pasqualin out per un colpo forte al polpaccio. Se manca il play nel momento clou della gara Fallucca si carica la squadra sulle spalle e spara una bomba da otto metri che sancisce il pari sul 75-75.

Tocca a Murri fare quattro punti in fila, con una rubata finale su Traini, che danno due possessi di vantaggio alla Luiss: Eliantonio è in grande serata e mette due bombe in fila che reiterano la parità a quota 83.

Pasqualin rientra e spara una tripla al top of the key ricacciando indietro gli irpini, Eliantonio segna ancora dalla distanza ma la Luiss è glaciale ai liberi e li converte tutti. Murri, a undici secondi dalla fine, fa solo uno su due dalla linea della carità ma Avellino pasticcia e non riesce a trovare l’ultimo tiro.

IVPC Del Fes Avellino - Luiss Roma 93-95 (19-20, 22-23, 26-23, 26-29)

IVPC Del Fes Avellino: Giacomo Eliantonio 27 (3/4, 5/7), Andrea Traini 13 (2/5, 1/5), Armando Verazzo 13 (5/5, 1/3), Andrea Valentini 12 (5/10, 0/0), Donato Vitale 11 (4/6, 1/8), Matteo Caridà 10 (2/5, 2/6), Giovanni Carenza 7 (2/4, 1/2), Daniele Sandri 0 (0/1, 0/3), Marco Venga 0 (0/1, 0/0), Andrea Bianco 0 (0/0, 0/0), Gabriele Signorino 0 (0/0, 0/0), Boris Vukobrat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 39 18 + 21 (Andrea Valentini 9) - Assist: 25 (Andrea Traini 9)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 27 (2/3, 4/6), Matija Jovovic 17 (7/13, 0/0), Marco Legnini 16 (1/2, 4/7), Riccardo Murri 9 (2/3, 0/1), Matteo Fallucca 8 (0/2, 2/7), Giovanni Allodi 8 (3/3, 0/0), Cesare Barbon 6 (0/1, 2/6), Giorgio Di bonaventura 3 (1/2, 0/0), Alessandro Perotti 1 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 36 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Marco Pasqualin 9) - Assist: 16 (Marco Pasqualin 6)