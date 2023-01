Serie B: Una Luiss strepitosa espugna Caserta e continua a vincere

Luiss strepitosa: con un grande secondo tempo difensivo, tanta voglia e grinta viola il PalaPiccolo di Caserta per 82-71 e si regala per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia.

Una partita molto bella, combattuta, che ha un padrone come Marco Pasqualin che segna 31 punti e permette alla Luiss di concludere il girone d’andata al secondo posto in solitaria con dodici vittorie e tre sconfitte. Una prima parte di stagione da incorniciare grazie alla grande alchimia che si è creata nel gruppo squadra tra atleti, staff tecnico e dirigenziale. È chiaro che siamo solo a metà del guado, ma la Luiss si sta affermando come la rivelazione (probabilmente insieme a Caserta) del campionato. È la forza mentale di questa squadra a impressionare: così come a Ruvo, anche questa sera i padroni di casa hanno provata scappare avanti di dodici punti, ma la Luiss non si scoraggia e come mercoledì mette la freccia quando il pallone scotta di più.

Il pubblico è delle grande occasioni, e non potrebbe essere altrimenti, con Caserta che parte con le marce alte: doppia bomba di Drigo e i liberi di Sperduto fanno andare i bianconeri a nove lunghezze di vantaggio (21-12 all’8’). Inizia la partita di Di Bonaventura che con un doppio contropiede segna due punti e fa segnare Fallucca, in un amen la partita è di nuovo sui binari dell’equilibrio (21-19).

Il secondo quarto vede i bianconeri spingere ancora sull’acceleratore, con la Luiss ad inseguire sul 34-23 al quindicesimo. La rottura per i capitolini è prolungata e Caserta fugge sul 40-29. Questo scatena il play Pasqualin che è un uomo in missione e con un parziale di squadra di 13-0 chiude il primo tempo sul 40-42 con un buzzer beater da tre punti.

Parte il secondo tempo e Di Bonaventura, arcigno questa sera, inaugura la ripresa con una bella bomba in transizione: la partita va a sprazzi, Lucas segna a rimbalzo offensivo e Jovovic sul capovolgimento di fronte mette una tripla dalla lunga distanza e al 28’ il risultato è 55-55.

Si entra nell’ultimo periodo con la Luiss che alza i giri in difesa, Caserta fatica ad attaccare il quintetto Piccolo di coach Paccariè e si accontenta di tiri estemporanei dalla distanza. Pasqualin aggiusta coi liberi il punteggio che permette alla Luiss di accedere per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Coppa Italia: un grande traguardo che certifica fino ad adesso l’ottima stagione.

Ble Decò Juvecaserta - Luiss Roma 71-82 (23-19, 17-23, 15-20, 16-20)

Ble Decò Juvecaserta: Biagio Sergio 18 (6/7, 0/1), Jordan Lucas 16 (5/10, 2/4), Davide Mastroianni 9 (4/6, 0/1), Alessandro Sperduto 8 (2/4, 0/5), Mathias Drigo 7 (0/0, 2/7), Vittorio Visentin 6 (2/5, 0/0), Raffaele Romano 4 (0/2, 0/0), Antonio Cioppa 3 (0/0, 1/4), Nicola Mei 0 (0/0, 0/6), Mattia Miraglia 0 (0/0, 0/0), Pierluigi D'aiello 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Davide Mastroianni 7) - Assist: 15 (Davide Mastroianni 4)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 31 (6/9, 3/6), Marco Legnini 18 (2/5, 4/8), Matija Jovovic 12 (2/4, 2/5), Matteo Fallucca 8 (1/3, 2/7), Giorgio Di bonaventura 7 (2/2, 1/2), Alessandro Perotti 3 (1/2, 0/0), Riccardo Murri 3 (0/1, 1/3), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/3), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Marco Pasqualin 9) - Assist: 13 (Marco Pasqualin 4)