Serie B: La Luiss non si ferma, al Pala Luiss cade anche Monopoli

Ancora una vittoria per la Luiss Roma che rimane imbattuta in casa e si regala, anche se solo per una notte, la vetta della classifica in coabitazione con Ruvo.

Una partita, quella contro Monopoli, che ha dimostrato ancora una volta la forza di un gruppo dall’enorme potenziale offensivo e che sa trovare soluzioni alternative in una serata in cui il tiro da tre è inferiore alla media stagionale (“solo” il 8/31, il 26%). Non solo un attacco comunque capace di produrre 85 punti, ma anche una difesa che sta salendo di giri vertiginosamente nelle ultime gare: Monopoli ha nel suo arsenale grandi bombardieri come Laquintana, Ballabio, Bastone ma non è riuscita ad arrivare a settanta punti segnati.

La Luiss parte subito con le marce alte: 11-4 dopo quattro minuti con Perotti che due volte detta legge nel pitturato, poi ci pensano rispettivamente Pasqualin dalla lunga distanza, Jovovic e Barbon in avvicinamento da due punti. Si iscrive a referto anche Fallucca con una bella tripla in transizione che segna già il +12 (18-6) dopo appena cinque giri di lancette. Monopoli prova a risalire la china con un parzialino di 5-0, ma Fallucca finta da tre e con una lacrima trova il fondo della retina.

Nel secondo periodo due canestri in fila di Allodi fanno salire la Luiss sul 31-19, poco più tardi Murri batte in palleggio Ballabio segna, subisce il fallo, e realizza anche il libero supplementare. Per il folletto monopolitano un primo tempo complicato in cui viene sanzionato di tre falli e deve lasciare molto presto la contesa. È chiaro che gli ospiti, che fanno del proprio playmaker la principale arma offensiva, ne risentono. A due minuti dal termine della prima frazione Pasqualin esce bene dai blocchi e fa malissimo da dietro l’arco, la Luiss però alza un po’ il piede dall’acceleratore e subisce un parziale di 5-0 che manda le squadre all’intervallo lungo sul 46-32.

È all’inizio del terzo quarto che Monopoli produce il maggior sforzo per poter tornare in gara: Moretti e Laquintana segnano dalla lunga distanza, Ragusa cattura un rimbalzo offensivo e in un amen la partita è riaperta sul 52-46 per i padroni di casa. Ci pensa Murri a togliere le castagne dal fuoco con un canestro e fallo, unito anche al fallo tecnico fischiato a Moretti. Monopoli attacca bene il ferro ma Jovovic, sfidato al tiro, chiude un parziale personale di 5-0 che fa scappare la Luiss sul +14 al termine del terzo periodo.

Monopoli arriva col fiatone alla volta finale, Allodi segna da sotto le plance e Di Bonaventura, ancora una volta in veste di sceriffo giustiziere, trova una tripla di tabella che di fatto mette in ghiaccio la partita sul 70-53 a otto minuti dal gong. Qualche azione più tardi circolazione magistrale della Luiss dopo il rimbalzo offensivo di Pasqualin, extra pass di Di Bonaventura che serve Murri in angolo per il 73-50 in un PalaLuiss infuocato.

I padroni di casa scappano anche sul +22 (82-60) con quattro punti di alta classe di Di Bonaventura quando mancano tre minuti abbondanti: da quel momento c’è spazio, da ambedue le parti, per far fare minuti anche a chi ha giocato meno.

Luiss Roma - White Wise Basket Monopoli 85-67 (27-17, 19-15, 19-21, 20-14)

Luiss Roma: Matija Jovovic 17 (4/5, 1/4), Riccardo Murri 13 (3/3, 1/3), Matteo Fallucca 12 (1/2, 2/7), Marco Pasqualin 10 (0/1, 2/9), Giorgio Di bonaventura 10 (3/3, 1/3), Alessandro Perotti 8 (4/5, 0/0), Giovanni Allodi 8 (3/6, 0/0), Cesare Barbon 4 (2/2, 0/2), Marco Legnini 3 (0/0, 1/2), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/1), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Sean Busca 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Marco Pasqualin 7) - Assist: 14 (Marco Pasqualin 5)

White Wise Basket Monopoli: Giovanni Laquintana 19 (4/9, 2/6), Nicola Bastone 16 (4/7, 1/3), Jacopo Ragusa 7 (3/6, 0/0), Gioele Moretti 6 (1/3, 1/3), Luciano Tartamella 6 (0/2, 2/3), Kevin Cusenza 5 (1/3, 0/2), Riccardo Ballabio 4 (2/5, 0/0), Pietro Da rin 2 (1/3, 0/1), Matteo Annese 2 (1/2, 0/2), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Jacopo Ragusa, Kevin Cusenza, Matteo Annese 5) - Assist: 9 (Giovanni Laquintana, Jacopo Ragusa, Gioele Moretti, Kevin Cusenza 2)