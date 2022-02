Serie B: La Luiss Roma vince ancora. Al Pala Luiss battuta l'Andrea Costa Imola

Girone C

Seconda vittoria consecutiva per la Luiss Roma, che al Pala Luiss, batte l'Andrea Costa Imola e conquista due punti importanti per la classifica.

Ottima partenza per i ragazzi di Pancarriè, che nei primi dieci minuti di gioco trovano con facilità la via del canestro e riescono a controllare bene il gioco nella propria metà campo. All'improvviso però, nel secondo parziale, l'attacco dei capitolini si ferma realizzando solo 8 punti e Imola rientra in partita.

Nella ripresa i ruoli si invertono con i padroni di casa che stringono le maglie in difesa e allungono. Nell'ultimo quarto la Luiss riesce a gestire il tentativo di reazione di Imola e porta a casa due punti fondamentali per la classifica.

SSD LUISS Roma - Andrea Costa Imola 67-54 (23-14, 8-21, 21-7, 15-12)

SSD LUISS Roma: Matija Jovovic 14 (6/11, 0/3), Cesare Barbon 14 (1/5, 4/5), Riccardo Murri 10 (1/8, 2/5), Giorgio Di bonaventura 9 (1/2, 1/1), Marco Legnini 8 (2/4, 1/7), Francesco Gellera 4 (1/5, 0/0), Leonardo Di francesco 3 (1/1, 0/4), Andrea Zini 3 (0/1, 1/3), Francesco Buzzi 2 (1/1, 0/0), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Tommaso Salvaggi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Van velsen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 44 16 + 28 (Marco Legnini 10) - Assist: 12 (Riccardo Murri 5)

Andrea Costa Imola: Emanuele Trapani 16 (2/5, 2/3), Kevin Cusenza 9 (3/6, 1/5), Nunzio Corcelli 8 (1/3, 2/4), Nicola Calabrese 5 (1/2, 0/3), William luca Wiltshire 5 (1/1, 1/2), Alessandro Vigori 4 (1/3, 0/2), Luca Fazzi 4 (0/1, 1/2), Carlo Trentin 3 (1/5, 0/2), Tommaso Carnovali 0 (0/5, 0/4), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Alessandro Vigori 7) - Assist: 6 (Kevin Cusenza 4)