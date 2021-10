Basket serie B, Luiss Roma - Rieti 77 a 80

E' un esordio amaro per la Luiss Roma, la Kienergia Rieti passa al PalaLuiss per 80 a 77. Partita di grande intensità con ritmi alti e grandi giocate.

Padroni di casa che partono meglio soprattutto in attacco dove riescono a tenere grosse percentuali e con Barbon micidiale da tre punti. Al 10' Luiss avanti 29-19.

Nel Secondo quarto Rieti reagisce alzando la pressione difensiva e sporcando gli attacchi dei padroni di casa. Broglia con 2 triple ricuce il divario, e all'intevallo lungo gli ospiti sono avanti 48-47.

Dopo i primi due quarti divisi uno per parte, nella ripresa la partita è molto equilibrata con gli ospiti che riescono a trovare ottime soluzioni in attacco che li tiene avanti, al 30' il parziale è 66-62.

L'ultimo quarto è una vera battafglia. La difesa di Matteo Franco propizia il vantaggio 72-62. Con la doppia cifra da recuparare la Luiss, nonostante un eccessivo nervosismo, è brava a non mollare. D'Argenzio è una macchina, e non sbaglia mai portando il riusltato in parità a pochi secondi dalla fine. Rieti, però non si scompone e con Timperi conquista con le unghie il +3. La tripla di D'Argenzio per il pari esce e Rieti può festeggiare i primi due punti del campionato.

Una sconfitta per la Luiss che arriva però al termine di una partita combattutta che ha lasciato tanti segnali positivi.

BNL Luiss Roma - Kienergia Rieti 77-80 (29-19, 18-29, 15-18, 15-14)

BNL Luiss Roma: Domenico D'argenzio 23 (6/7, 3/6), Cesare Barbon 15 (1/4, 4/7), Marco Pasqualin 10 (0/1, 3/6), Matija Jovovic 8 (1/7, 2/4), Matteo Converso 6 (2/5, 0/0), Andrea Zini 5 (2/5, 0/1), Giorgio Di bonaventura 4 (2/2, 0/3), Davide Tolino 4 (2/2, 0/1), Alessandro Van velsen 2 (1/1, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/1, 0/1), Tommaso Salvaggi 0 (0/0, 0/0)

Kienergia Rieti: Giorgio Broglia 17 (3/4, 3/5), Michele Antelli 14 (3/5, 1/2), Marco Timperi 11 (4/5, 0/4), Filippo Testa 10 (1/3, 2/6), Milos Vujanac 10 (2/2, 2/3), Francesco Papa 6 (3/5, 0/1), Maurizio Del testa 6 (0/0, 1/3), Matteo Franco 4 (2/4, 0/0), Edoardo Tiberti 2 (0/1, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0)