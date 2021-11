Basket, Al Pala Luiss arriva la Luciana Mosconi Ancona

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Dopo 4 sconfitte consecutive la Luiss Roma vuole tornare alla vittoria. Sabato 21 novembre, palla a due alle 18.00, arriva al PalaLuiss la Luciana Mosconi Ancona per l'incontro valido per l'8a giornata di Serie B old wild west.

Partita complicata per i ragazzi di Pancarriè che affrontano uno dei roster più importanti del girone e che in questo primo scorcio di campionato ha collezionato 5 successi in 7 gare.

La Luiss dovrà sfornare una prestazione importante se vuole portare a casa i due punti soprattutto in attacco. Ancona infatti ha una delle migliori difese dell'intera Serie B. I romani possono contare sul supporto del loro pubblico che può essere un fattore visto che Ancona ha vinto solo una delle gare disputate in trasferta.

Appuntamento al PalaLuiss sabato 21 novembre, palla a due alle 18.00 l’ingresso sarà gratuito ai tifosi muniti di Green Pass.