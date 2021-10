Basket Serie B, tutto pronto per l'esordio della Luiss Roma

Ricomincia il campionato per la Luiss Roma. Domani alle 18.00, i ragazzi di coach Paccariè si troveranno di fronte la Kienergia Rieti, per quello che sarà il secondo incontro stagionale per le due squadre, visto che si sono già affrontate in supercoppa.

Dopo la semifinale play-off dell'anno scorso la Luiss, vuole raggiungere la post season anche quest'anno e finalmente potrà contare sul supporto del proprio pubblico che, dopo oltre un anno, potrà fare ritorno al palazzetto.

Appuntamento a domani, palla a due alle 18.00.