Serie B: La Luiss Roma in trasferta a Jesi per staccare il gruppo dei play-out

Dopo la vittoria contro i Tigers Cesena, la Luiss Roma vuole allungare definitivamente sulla zona play-out. L'occasione è ghiotta e arriva dalla sfida contro Jesi valida per la 27esima giornata di campinato.

I ragazzi di Pancarriè, infatti, avranno la possibilità di spegnere le speranze di salvezza diretta dei marchigiani e di allungare in maniera quasi decisiva sul gruppetto impegnato nella lotta per evitare gli spareggi per la salvezza.

Non sarà facile portare a casa la vittoria per la Luiss. Anche Jesi, infatti, è in un ottimo momento di forma e nelle ultime uscite è stata sconfitta solo da Roseto e di misura da Ozzano. I marchigiani arrivano alla sfida con all'attivo due vittorie consecutive, l'ultima in casa della Kienergia Rieti, che portano il bottino totale a 19 punti. La quota salvezza è rappresentata proprio dalla Luiss che con 24 punti al momento resterebbe in Serie B.

E' una partita fondamentale per entrambe le squadre anche in virtù dello scontro diretto tra Tigers Cesena e Rennova Teramo appaite a quota 22 punti. Vincere la sfida del PalaTriccoli quindi potrebbe rappresentare la svolta decisiva nella stagione di Luiss e Jesi.

Appuntamento sabato 16 aprile, palla a due alle 18.00.