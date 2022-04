Serie B: La Luiss Roma non si ferma più. Battuta anche Jesi a domicilio

La Luiss Roma non si ferma più. Altra vittoria per i ragazzi di Pancarriè che domonano in casa della General Contractor Jesi e portano a casa una vittoria fondamentale per la salvezza diretta.

Parte subito forte la Luiss che prova subito la fuga con un primo quarto praticamente perfetto allungando oltre la doppia cifra di vantaggio. Nel secondo quarto Jesi prova a reagire ma i capitolini non mollano di un centimetro.

Nella ripresa la Luiss chiude la sfida allungando ulteriolmente con un parziale di 17 a 26. Nell'ultimo quarto la vittoria non è più in discussione e i romani portano a casa una vittoria fonamentale che li porta vicinissimi alla salvezza.

General Contractor Jesi - SSD LUISS Roma 71-99 (13-25, 21-21, 17-26, 20-27)

General Contractor Jesi: Mirko Gloria 19 (7/11, 0/0), Mattia Magrini 15 (1/3, 2/3), Antonio Valentini 11 (4/6, 0/3), Massimiliano Ferraro 10 (2/7, 1/6), Flavio Gay 7 (2/2, 1/7), Daniele Cocco 6 (2/4, 0/0), Rezart Memed 2 (0/0, 0/6), Alex Ginesi 1 (0/0, 0/3), Nelson Rizzitiello 0 (0/1, 0/2), Josuè Vita 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Amadio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 30 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Mirko Gloria 14) - Assist: 11 (Flavio Gay 4)

SSD LUISS Roma: Marco Pasqualin 25 (3/4, 4/7), Domenico D'argenzio 14 (2/3, 1/2), Marco Legnini 13 (3/4, 2/4), Matija Jovovic 12 (4/6, 1/3), Riccardo Murri 10 (3/6, 1/4), Cesare Barbon 9 (0/0, 3/5), Giorgio Di bonaventura 6 (3/3, 0/3), Matteo Converso 4 (2/2, 0/0), Andrea Zini 3 (0/1, 1/1), Davide Tolino 2 (0/3, 0/0), Leonardo Di francesco 1 (0/1, 0/1), Christopher Egwoh chukwuebuka 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 32 - Rimbalzi: 41 5 + 36 (Marco Pasqualin 7) - Assist: 13 (Riccardo Murri 4)