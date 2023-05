Educazione allo sport con la 22esima edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"

Da mercoledì 10 maggio prenderà il via l’edizione 2023 di "Banca Generali – Un Campione per Amico", l’evento che coinvolge più di 10mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un progetto nazionale dal carattere-sportivo-educativo.

L’iniziativa mira ad offrire ai bambini la possibilità di cimentarsi in diversi sport dal tennis, al rugby, al calcio al volley e trasmettere loro l’importanza dell’attività sportiva. Una maniera per rispondere in maniera pratica ai dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che vedono l’Italia come primo paese OCSE con scarsa propensione allo sport tra i giovani con conseguente sedentarietà e crescita di uno stadio di sovrappeso. Ambasciatori di questo messaggio quattro grandi campione dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni. Questa del 2023 sarà la 21esima edizione del progetto che ha toccato 210 tappe, coinvolgendo uno staff di oltre 50 persone e circa 210mila bambini di tutta Italia.

Questo il programma tra Maggio e Giugno: Grosseto (il 10 Maggio); Como (il 18 Maggio); Brescia (il 24 Maggio); Asti (il 30 Maggio); Perugia (il 1 Giugno) e Pinerolo (il 6 Giugno) per poi riprendere dopo la pausa estiva a partire dal mese di settembre. Durante questi appuntamenti le città italiane diventeranno palestre a cielo aperto, regalando ai bambini divertimento e valori importanti come sport e inclusione. Infatti nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.

Banca Generali conferma così l’attenzione verso i giovanni supportando l’iniziativa della buona attività sportiva per la salute ma anche dell’impegno verso l’educazione finanziaria. I manager della banca sul territorio parteciperanno infatti nei giorni precedenti alla manifestazione agli incontri con le classi delle scuole coinvolte ad incontri sull’educazione finanziaria e durante la kermesse verranno distribuiti in piazza i libretti “Leo presenta: il risparmio sostenibile” che introduce in modo semplice a concetti spesso complessi anche per gli adulti.

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali dichiara al riguardo: “L’esempio di questi campioni e di questo tour va oltre i confini dello sport esprimendo al meglio la voglia di stare assieme, fare squadra e di stare vicini sul territorio, elementi che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro al fianco delle famiglie per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio. Come un campione-allenatore anche i nostri banker ogni giorno si impegnano nella responsabilità di guidare i nostri clienti verso gli obiettivi prefissati. E in un contesto che ormai da anni ci pone davanti a crescenti complessità dall’economia e dai mercati crediamo sia importante rafforzare anche in Italia, come in altri Paesi che ci precedono per educazione finanziaria, volti a introdurne i primi concetti ma soprattutto a sensibilizzare le coscienze”.