Azmoun a Capannelle per seguire la corsa del suo cavallo

Azmoun protagonista anche all'Ippodromo Capanelle. Infatti dopo aver trascinato la Roma alla vittoria contro il Frosinone il centravanti di De Rossi è stato ospite alla casa dell’ippica di Roma, dove ha seguito il suo cavallo Star Hunter.

Azmoun è un appassionato di cavalli (tra Iran e Australia ne ha 52, ndr) e ha acquistato Star Hunter nella sua esperienza romana dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A contro il Lecce. Il cavallo ha gareggiato al Premio Pozzuoli, terza corsa in programma, una maiden (gara di galoppo riservata ai cavalli che non hanno mai vinto) per tre anni sulla distanza di 1.400 metri in pista.

Nella gara il cavallo di Azmoun ha però soltanto sfiorato il podio, arrivando in quarta piazza alle spalle del vincente Dea Hathor, con i colori di Luigi Colasanti, che ha preceduto in volata Grand Saxon e Le Roix D’Argent.